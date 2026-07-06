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Удар по Омскому НПЗ стал рекордным по дальности для Украины

  • 6.07.2026, 22:54
Удар по Омскому НПЗ стал рекордным по дальности для Украины

Расстояние до цели превысило 3 тысячи километров.

Украинские беспилотники преодолели более трех тысяч километров и поразили Омский НПЗ, нанеся глубочайший удар по России с начала войны.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Силы обороны продолжают работать над тем, чтобы лишить Россию экономической способности вести войну. Воины ССО (поразили крупнейший НПЗ https://charter97.org/ru/news/2026/7/6/690188/) в России, который находится за Уралом», - заявили в ведомстве.

Украинские дроны попали в установку, обеспечивающую работу всего предприятия. Расстояние до цели превысило 3 тысячи километров.

«Пока российские удары направлены на то, чтобы погрузить Украину в хаос и разрушить наши дома и бизнесы, Силы обороны силой вынуждают Россию пойти на мир», - добавили в Минобороны.

Там подчеркнули, что последствия войны будут испытывать и те, кто поддерживает ее продолжение.

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