Удар по Омскому НПЗ стал рекордным по дальности для Украины
- 6.07.2026, 22:54
Расстояние до цели превысило 3 тысячи километров.
Украинские беспилотники преодолели более трех тысяч километров и поразили Омский НПЗ, нанеся глубочайший удар по России с начала войны.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
«Силы обороны продолжают работать над тем, чтобы лишить Россию экономической способности вести войну. Воины ССО (поразили крупнейший НПЗ https://charter97.org/ru/news/2026/7/6/690188/) в России, который находится за Уралом», - заявили в ведомстве.
Украинские дроны попали в установку, обеспечивающую работу всего предприятия. Расстояние до цели превысило 3 тысячи километров.
«Пока российские удары направлены на то, чтобы погрузить Украину в хаос и разрушить наши дома и бизнесы, Силы обороны силой вынуждают Россию пойти на мир», - добавили в Минобороны.
Там подчеркнули, что последствия войны будут испытывать и те, кто поддерживает ее продолжение.