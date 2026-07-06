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Зеленский рассказал, почему Трамп изменил мнение о войне с РФ

  • 6.07.2026, 22:37
Зеленский рассказал, почему Трамп изменил мнение о войне с РФ
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США «хочет быть там, где есть успех».

Изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении войны России против Украины может быть вызвано не только приближающимися выборами в Конгресс США, но и его желанием быть на стороне победителя. Такое мнение в интервью Financial Times, опубликованном 6 июля, высказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Президент Трамп хочет быть там, где есть успех. Это связано со многими вещами – не только с его личностью, но и с приближающимися выборами, с его статусом, с его верой в то, как можно закончить эту войну», – сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что способность Украины производить и развертывать беспилотники дальнего радиуса действия изменила конфликт, позволив ВСУ наносить все более глубокие удары по военным и энергетическим объектам внутри России.

При этом Зеленский признал, что Киев остается «критически уязвимым» в вопросе средств противовоздушной (в частности, противобаллистической) обороны.

«Это главная слабость [для Украины] в этом уравнении», – сказал глава Украинского государства.

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