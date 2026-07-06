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«Ну вот, пришло твое время, Саша»

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  • 6.07.2026, 7:44
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«Ну вот, пришло твое время, Саша»
Фото: Reuters

Лукашенко загнали в ловушку.

Как Путин загнал Лукашенко в ловушку на Валдае, и к чему на самом деле склоняли правителя Беларуси? Аналитик Сергей Чалый предлагает свою версию происходящего.

— Зачем же Путин вызывал Лукашенко? Догадаться об этом можно, если послушать интервью российского президента пропагандисту Зарубину, а именно тот кусок, который в итоге был выкинут, — обращает внимание Сергей Чалый на канале «Белсат».

В частности, то место, где Путин рассказал о том, что пригласил присоединиться к этой длящийся два дня беседе председателя правительства России Михаила Мишустина — чтобы «обсудить вопросы экономического характера».

— Вот о чем речь! Он же по сути дела Лукашенко в ловушку загнал. Тот-то думал, что разговоры будут один на один. И тут сразу в голове всплывает образ из фильма «Вариант Омега», когда советского разведчика, которого играл Олег Даль, должны были пытать гестаповцы, а все, что показали, — это что приходит врач и раскладывает инструменты. Вот примерно ту же самую роль выполнял Мишустин.

Аналитик уверен, что встреча с Мишустиным стала для Лукашенко неожиданностью. Ведь Лукашенко еще накануне поездки пообщался с главой белорусского правительства Турчиным и просил пересказать ему результаты общения с Мишустиным. По этому же причине он и не взял с собой в турне Турчина.

— А для чего Мишустин там (на Валдае) появился? Именно для того, чтобы объяснить: «Саша, ну ты понимаешь, что с тобой будет, если ты, например, не согласишься с тем, на что мы тебя сейчас тут все вместе склоняем?»

Я прямо себе представляю этот разговор: «Помнишь, Саша, как ты радовался, что мы у тебя ядерное оружие разместили, как ты говорил, что оно там как бы даже и твое? Как постоянно рассказывал, как ты вместе с нами. Ну вот, пришло твое время, Саша».

«Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: цели определять будем мы в Беларуси, не россияне. Но эксплуатировать поможете, пока мы не умеем. То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно, но цели будем определять мы. Согласился», — говорил Лукашенко в 2024 году.

Именно поэтому, уверен аналитик и понадобился на этой встрече Мишустин — чтобы более красноречиво объяснить, какие могут последствия отказа.

— И вот когда те же самые аналитики, которые когда-то утверждали, что Путин не нападет на Украину, так как это неразумно и нерационально, сейчас говорят, что нерационально требовать от Беларуси вступления в эту войну — мол, эти 50.000 плохо обученных паркетных солдатов погоды не сделают, то стоит посмотреть, каков расход потерь российской армии в месяц. 30.000. То бишь, грубо говоря, месяца два практически можно протянуть этим «биоматериалом», — отмечает Сергей Чалый.

Если логика, что неразумно новых людей в эту топку войны кидать, то, подождите, а разве не это же сейчас делает Путин со своими людьми? Почему вы ему не говорите, что неразумно продолжать кидать в топку своих людей с расходом 30.000 в месяц? А тут есть еще, и причем даже платить не надо.

Ребята, этот аргумент не работает! Это именно тот самый случай, когда происходят человеческие жертвоприношения диктатора, загнавшего себя в угол, оказавшегося в тот самый момент, когда сделка с дьяволом пошла не так, как ты планировал.

Именно на это его и склоняли. И вот эти слова Путина, что паники у Лукашенко нет, значат, что все наворот. И сценарий эскалации, причем, возможно, даже ядерной, рассматривался, — считает Сергей Чалый.

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