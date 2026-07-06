«Об этом свидетельствует ироничная фраза Си Лукашенко» 1 6.07.2026, 8:26

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Сергей Наумчик

Визит диктатора в Пекин — формальность.

Политический обозреватель Сергей Наумчик рассказал о цели визита правителя Беларуси в Китай.

— Вокруг визита Лукашенко в Пекин обсуждались две версии. Первая — он полетел искать спасения в связи с эскалацией отношений с Киевом и стремлением Путина втянуть его в войну, — пишет Навумчик. — Вторая: он привёз Си послание от Путина о возможном применении тактического ядерного оружия — либо против Украины, либо против стран НАТО.

...Чтобы проконсультироваться о применении ядерного оружия, Путину не нужны услуги Лукашенко в качестве посланника или курьера. И если представить, что ядерный удар будет наноситься с территории Беларуси (что вполне вероятно), Лукашенко узнает об этом за пять минут до пуска ракет. В бункер он, наверное, спуститься успеет. А вот до аэропорта добраться — сомневаюсь.

Эскалация с Украиной нарастала в течение недели, а визиты к главе супердержавы готовятся не за неделю и даже не за месяц.

Казалось, что выпускной сына Лукашенко Николая в пекинском университете остановит версии — а вот же нет.

Ситуация, скорее всего, была такая. О выпускном, ясно, было известно за полгода, не посетить его Лукашенко, с его отношением к младшему сыну, ясно, не мог. Тогда же и был запланирован визит и оговорена встреча с Си — у главы Китая не было причин не потратить час-полтора на встречу с Лукашенко, почему бы и не встретиться.

Встреча чисто формальная, о чём свидетельствует и первая ироничная фраза Си — «Что, сразу из Минска?» (полагать, что Си не знал, откуда прилетел визави, — нужно либо самому быть идиотом, либо считать таким Си. Си — не идиот).

Ну а слова о «железной дружбе», «поддержке суверенитета» — традиционные фразы китайских руководителей, которые давно избрали стратегию «мягкой силы» и в экономике, и в политике.

Всё.

Добавлю ещё, что если бы Путин и предупредил Лукашенко о ядерном ударе с участием Беларуси, Лукашенко реально увидел бы перед собой врата ада и очень быстрый и неизбежный собственный финал.

В такой ситуации можно допустить, что он полетел бы спасаться к Си — но кроме слов о «суверенитете» и «железной дружбе» мы бы услышали и что-нибудь очень аккуратное вроде «недопустимости использования ядерного арсенала в конфликтах».

Китай действительно, тут нужно отдать ему должное, отвергает возможность ядерной агрессии и не позволяет себе лексики, которая стала для кремлёвских гопников нормой поведения.

А ещё стоит добавить: то, что информация о полёте Лукашенко на выпускной сына не просочилась ни в экспертное сообщество, ни в структуры титульной оппозиции, — свидетельствует об абсолютной герметичности и МИД, и структур государственного аппарата.

В демократической стране, понятно, это не было бы секретом (если допустить, что лидер такой страны воспользовался бы для этого бортом № 1). Да и в наполовину демократических государствах информация с самого верха разносилась мгновенно — помню это по Беларуси начала 90-х.

И даже СССР не был исключением: в декабре 1976-го то, что из Швейцарии, где Корвалана обменяли на Буковского, самолёт полетел не в Москву, а сел в Минске, и «товарища Луча» доставили в Заславль, чтобы несколько дней подлечить, — знали, кажется, в каждой второй семье партработников, во всяком случае я в Витебске узнал от отца об этом на следующий день, если не в тот же вечер.

При том что это была секретная операция, и официально о прилёте Корвалана сообщили только после того, как его сжал в объятиях Леонид Ильич, получивший чудесный живой подарок в дни своего 70-летия.

И означает всё это только то, что нынешний государственный аппарат насквозь контролируется спецслужбами, и концентрация атмосферы страха в нём значительно больше, чем в самом обществе.

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