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Доллар близится к максимуму

  • 6.07.2026, 9:00
Доллар близится к максимуму

Каких курсов ждать в середине июля?

На прошлой неделе закончилась первая половина текущего финансового года, и для белорусского валютного рынка итог первого полугодия оказался нейтральным. Каких курсов валют ждать и как поведет себя доллар на второй неделе июля, объясняет в традиционном обзоре для myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев.

Возврат курса к значениям начала года

По окончании торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник 2 июля обменный курс доллара США остановился на отметке USD/BYN 2,9050 с изменением за прошлую неделю на +0,67%. Итого к началу года изменение обменного курса доллара составило+0,08%. Иначе говоря – вернулись к тем котировкам, с которых начинался 2026 год. Тем не менее, несмотря на сокращённый график торгов из-за государственного праздника в пятницу 3 июля, объём торгов долларом составил 68,433 млн долларов США, что в целом немного выше средних недельных значений.

Обменный курс российского рубля на БВФБ за те же четыре торговых дня немного сдал позиции, на -0,34%, но к началу года перешёл в зелёный сектор и укрепление курса рубля составляет +0,69%. Курс закрытия торгов по рублю на прошлой недели составил RUB/BYN 3,7314 за 100 российских рублей. Объём торгов при этом за неполную неделю 21 316,16 млн рублей, или примерно 273,81 млн долларов США в эквиваленте.

Ключевые события недели

В силу близкого совпадения даты государственных праздников на белорусском и американском финансовых рынках (3 июля в Беларуси и 4 июля в Штатах), основные события мирового финансово рынка пришлись на четверг 2 июля. Именно в этот день, в четверг, была опубликована статистика рынка рабочей силы США, к которой сейчас самое пристальное внимание.

Напомним, что в конце апреля в ФРС США сменился руководитель, и от нового председателя Кевина Уорша ожидали следование политике президента Дональда Трампа. Но на июньском заседании Комитета по открытым рынкам FOMC господин Уорш показал себя вполне независимым. На итоговой пресс-конференции позвучали слова о вероятном ужесточении монетарной политики, что не вписывается в ожидания Трампа. Отсюда неслучайное повышение интереса к июльской статистике NFP, значение которых оказались существенно ниже прогноза. На этом фоне в четверг и пятницу, на азиатских торгах, доллар США откатил к основным активам.

Доллар и другие активы

Валютная пара EURUSD оттолкнулась от локального минимума в 1,1325 и закрыла прошлую неделю около 1,1437. Цена фьючерсного контракта на золото также развернулась к росту и после минимума прошлой недели в 3 975,0 USD/Oz вернулась к отметке в 4200,0 USD/Oz. Продолжится ли рост на текущей неделе – сейчас трудно сказать, но, судя по статистике Всемирного совета по золоту (WGC), крупнейшие Центробанки мира не останавливают покупку монетарного золота. Объём купленного металла немного меньше максимумов 2023 и 2024 годов, кода в течение года банки покупали более 1000 тонн металла, но всё равно остаётся на очень высоком уровне.

На российском финансовом рынке в пятницу курс доллара США к окончанию торгов также минимально укрепился до USD/RUB 77,31. В российской финансовой среде также на прошлой неделе продолжилась дискуссия на тему монетарной политики. В частности состоялся обмен мнениями между руководителем Банка России госпожой Набиуллиной и председателем правления Сбербанка господином Грефом по поводу действующей ключевой ставки.

При различных мнениях о причинах нынешних решений участники прений сошлись в мнении о необходимости смягчения монетарной политики. Возможно это даст сигнал к каким-либо движениям на финансовом рынке, но, как видится, основные события могут начать развиваться ближе к осени. Не зря есть такое выражение «августовское проклятие рубля», когда с окончанием летнего периода начинается активное формированиевалютного курса.

Прогноз на неделю

Таким образом, с учётом ослабления доллара на мировом рынке в конце прошлой недели и открытием американского рынка после праздника, можно допустить смягчение обменного курса «бакса» на белорусском валютном рынке. Но к концу недели ситуация может восстановиться и доллар вновь вернётся к росту. Пока что доллар раскачивается на небольших качелях около USD/BYN 2,90 – 2,93.

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