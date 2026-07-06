Le Monde: Над Путиным смеются 2 6.07.2026, 9:34

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ФОТО: GETTY IMAGES

Как над престарелыми коммунистическими бонзами.

Президент России Владимир Путин продолжает утверждать, что российская армия ежедневно продвигается «по всем направлениям» в Украине, однако эти заявления все сильнее расходятся с оценками независимых аналитиков. Об этом пишет французское издание Le Monde.

Как отмечает газета, 4 июня Путин заявил, что российские войска якобы заняли «около 2 440 квадратных километров» территории Украины. В публикации подчеркивается, что эти цифры не соответствуют данным независимого мониторинга. Так, согласно анализу американского Института изучения войны (ISW), в мае российская армия второй месяц подряд теряла позиции на отдельных участках фронта.

По оценке Le Monde, линия фронта остается в целом стабильной, российская экономика испытывает все большее давление, а нефтеперерабатывающая инфраструктура регулярно подвергается ударам украинских беспилотников. Несмотря на это, Путин продолжает придерживаться прежней риторики.

Издание сравнивает российского лидера с поздними руководителями советского Политбюро, отмечая, что его публичные выступления все больше оторваны от происходящего. При этом война против Украины, в отличие от советской кампании в Афганистане, преподносится Кремлем как экзистенциальная борьба, что позволяет сохранять общественную поддержку, несмотря на растущие издержки.

Путин также вновь заявил, что считает неизбежным установление полного контроля над Донбассом, большая часть которого уже находится под контролем российских войск.

«Нет никаких сомнений, что мы добьемся успеха. То же самое касается и других целей, которых мы достигнем путем переговоров, — я имею в виду денацификацию», — заявил президент РФ.

Le Monde обращает внимание, что во время выступления Путин никак не прокомментировал атаки украинских дронов на нефтяные объекты в Санкт-Петербурге, произошедшие во время международного экономического форума. Хотя участники мероприятия могли наблюдать столбы дыма над городом, российский лидер эту тему проигнорировал.

Авторы статьи предполагают, что Путин все сильнее оказывается в замкнутом информационном пространстве. По данным издания, он не пользуется электронной почтой и мобильным телефоном, а основными источниками информации для него остаются специально подготовленные телевизионные материалы и доклады ближайшего окружения.

Газета считает, что такая позиция осложняет перспективы мирных переговоров. Несмотря на заявления Кремля о готовности к диалогу, Москва, как утверждается, предпочитает вести контакты через президента США Дональда Трампа.

В публикации также говорится, что, по версии российских властей, Трамп обещал оказать давление на Киев, чтобы Украина согласилась на территориальные уступки в Донецкой области. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности к личной встрече с Путиным для обсуждения прекращения огня, одновременно назвав российского лидера главным виновником войны.

Аналогичную оценку ситуации ранее дал и государственный секретарь США Марко Рубио.

«По мнению большинства наблюдателей во всем мире, и, я бы сказал, по мнению некоторых людей в самой России, вторжение в Украину стало для них стратегической катастрофой», — заявил он в начале июня.

По словам Рубио, России не удалось достичь целей, которые она ставила перед собой в начале полномасштабного вторжения. Однако, как отмечает Le Monde, признаков изменения позиции Кремля пока не наблюдается.

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