Под Минском гуляет медведь

Под Минском гуляет медведь2
- 6.07.2026, 9:55
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Дачники в шоке.
В лесу между агрогородком Ратомка и деревней Крыжовка Минского района заметили медведя. Фотографию хищника, вышедшего на лесную дорогу, опубликовал житель Минска Алесь в социальной сети Threads.
По словам автора публикации, снимок был сделан на участке, который хорошо знаком местным жителям, дачникам, велосипедистам и владельцам собак. Именно поэтому сообщение быстро вызвало активное обсуждение в комментариях.
«Всю молодость в Крыжовке в походах провёл. Медведя не встречал никогда», — написал один из пользователей.
Другие признались, что новость их встревожила. «У меня там дача, теперь страшно», «Кошмар, дача там, постоянно на великах ездим по этой дороге», «Ужас. Мы с собакой половину прошлого лета там гуляли», — поделились комментаторы.
Некоторые отметили, что регулярно бывают в этом лесу, однако раньше встречали там лишь более привычных для этих мест животных.
«Я там часто гуляю. Видел двоих лосят, оленя и зайца. А вот не думал, что и медведи водятся», — рассказал один из пользователей.
Бурый медведь считается самым крупным хищником Беларуси. Масса взрослых самцов может достигать 400 килограммов, длина тела — до 235 сантиметров, а высота в холке — около 130 сантиметров. Самки обычно меньше: их высота в холке составляет 90–110 сантиметров, а вес — до 265 килограммов.