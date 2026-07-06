закрыть
6 июля 2026, понедельник, 10:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Минском гуляет медведь

2
  • 6.07.2026, 9:55
  • 1,954
Под Минском гуляет медведь

Дачники в шоке.

В лесу между агрогородком Ратомка и деревней Крыжовка Минского района заметили медведя. Фотографию хищника, вышедшего на лесную дорогу, опубликовал житель Минска Алесь в социальной сети Threads.

По словам автора публикации, снимок был сделан на участке, который хорошо знаком местным жителям, дачникам, велосипедистам и владельцам собак. Именно поэтому сообщение быстро вызвало активное обсуждение в комментариях.

«Всю молодость в Крыжовке в походах провёл. Медведя не встречал никогда», — написал один из пользователей.

Другие признались, что новость их встревожила. «У меня там дача, теперь страшно», «Кошмар, дача там, постоянно на великах ездим по этой дороге», «Ужас. Мы с собакой половину прошлого лета там гуляли», — поделились комментаторы.

Некоторые отметили, что регулярно бывают в этом лесу, однако раньше встречали там лишь более привычных для этих мест животных.

«Я там часто гуляю. Видел двоих лосят, оленя и зайца. А вот не думал, что и медведи водятся», — рассказал один из пользователей.

Бурый медведь считается самым крупным хищником Беларуси. Масса взрослых самцов может достигать 400 килограммов, длина тела — до 235 сантиметров, а высота в холке — около 130 сантиметров. Самки обычно меньше: их высота в холке составляет 90–110 сантиметров, а вес — до 265 килограммов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский