Под Минском гуляет медведь 2 6.07.2026, 9:55

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Дачники в шоке.

В лесу между агрогородком Ратомка и деревней Крыжовка Минского района заметили медведя. Фотографию хищника, вышедшего на лесную дорогу, опубликовал житель Минска Алесь в социальной сети Threads.

По словам автора публикации, снимок был сделан на участке, который хорошо знаком местным жителям, дачникам, велосипедистам и владельцам собак. Именно поэтому сообщение быстро вызвало активное обсуждение в комментариях.

«Всю молодость в Крыжовке в походах провёл. Медведя не встречал никогда», — написал один из пользователей.

Другие признались, что новость их встревожила. «У меня там дача, теперь страшно», «Кошмар, дача там, постоянно на великах ездим по этой дороге», «Ужас. Мы с собакой половину прошлого лета там гуляли», — поделились комментаторы.

Некоторые отметили, что регулярно бывают в этом лесу, однако раньше встречали там лишь более привычных для этих мест животных.

«Я там часто гуляю. Видел двоих лосят, оленя и зайца. А вот не думал, что и медведи водятся», — рассказал один из пользователей.

Бурый медведь считается самым крупным хищником Беларуси. Масса взрослых самцов может достигать 400 килограммов, длина тела — до 235 сантиметров, а высота в холке — около 130 сантиметров. Самки обычно меньше: их высота в холке составляет 90–110 сантиметров, а вес — до 265 килограммов.

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