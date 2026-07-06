Самый красноречивый симптом Игорь Семиволос

6.07.2026, 10:39

Игорь Семиволос

О закулисных деталях похорон убитого верховного лидера Ирана.

Тему похорон Али Хаменеи уже обговорили со всех сторон — от состава официальных делегаций, френча Медведева и его страданий от «похмелья» до белых дишдаш саудовской делегации и т. д.

Первый фактор — дата начала похоронной церемонии (4 июля, День независимости США), которую многие обозреватели считают неслучайной. В принципе, можно согласиться с тем, что это элемент когнитивной войны — перенос внимания с торжественных празднований на траурную церемонию.

По мнению аналитика Al Jazeera Насра Тага Мустафы, иранское руководство объявило дату только после получения надёжных гарантий от посредников, что Вашингтон сдержит любую израильскую авантюру во время церемонии. Совпадение во времени между объявлением даты похорон и сообщениями Пакистана о готовности окончательного текста соглашения также не является случайным.

Второй фактор — состояние здоровья Моджтабы Хаменеи. Дата похорон могла быть привязана к его состоянию, ведь система не хотела проводить церемонию без возможности появления нового Верховного лидера. Здесь стоит отметить, что дальнейшее пребывание Моджтабы Хаменеи в статусе «скрытого имама» становится для режима контрпродуктивным.

Третий фактор — синхронизация с МОУ (Меморандумом о взаимопонимании). Похороны проходят в рамках 60-дневного переговорного окна после подписания меморандума. Это позволяет режиму одновременно вести переговоры и проводить церемонию, которая, согласно внутреннему нарративу, является «похоронами победителя».

Стоит обратить внимание и на символическое измерение: церемония проходит во время Мухаррама — месяца шиитского траура, посвященного мученической гибели имама Хусейна в Кербеле. Похороны 9 июля совпадают с годовщиной гибели одного из имамов. Усыпальница имама Резы в Мешхеде — единственного из 12 шиитских имамов, похороненного в Иране, — дает режиму постоянное мученическое святилище.

Как отмечает доктор Омар Мохаммед из Университета Джорджа Вашингтона: «Тело попадает в усыпальницу имама Резы, что дает режиму постоянную мученическую площадку и место для мобилизации на годы вперед».

Гроб Хаменеи был укрыт красным флагом, который когда-то развевался над святыней Хусейна — символом сопротивления, самопожертвования и непоколебимой преданности истине. Рядом с гробом Хаменеи выставлены гробы членов его семьи, включая 14-месячную внучку. Это существенно усиливает нарратив мученичества.

Поскольку то, появится ли новый Верховный лидер на каком-либо из этапов похоронной церемонии, остаётся интригой, — присутствие Ахмада Вахиди на похоронах является одним из важнейших аналитических сигналов. Его появление рядом с гробом — это символическое позиционирование: КСИР выходит из тени вместе с похоронной церемонией.

Первое публичное появление нового командующего Корпусом является сигналом того, что система функционирует и контролирует ситуацию. Показательно, что он появился не на официальной церемонии, а на частном прощании — минимальная видимость при максимальном символическом эффекте.

Похороны в Мешхеде 9 июля — наиболее вероятный момент для появления Моджтаби: закрытая религиозная церемония в усыпальнице без миллионной толпы и без риска покушения. Если он появится — это будет первое публичное появление после ранения и первый символический акт нового Верховного лидера. Если же он не появится даже там — вопрос о реальном положении дел останется открытым.

Отсутствие Моджтаби — самый красноречивый симптом состояния новой власти. Система компенсирует это масштабом самой церемонии, но подмена лидера зрелищем очевидна.

Игорь Семиволос, «Фейсбук»

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