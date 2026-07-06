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«Лукашенко и Путин это понимают»

  • 6.07.2026, 10:27
«Лукашенко и Путин это понимают»
Наталья Радина
Фото: Charter97.org

Большинство белорусов против войны.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в интервью YouTube-каналу украинского новостного агентства «УНИАН» рассказала о настроениях в Беларуси:

— Абсолютное большинство белорусов против этой войны. Что касается ситуации, то я буквально сегодня читала о том, что в Совете по правам человека ООН был представлен доклад спецдокладчика по Беларуси, и он заявил, что наша страна — первая в мире по количеству политических заключенных на душу населения.

Можете себе представить уровень репрессий, который сегодня происходит в Беларуси. В этой ситуации, конечно же, люди не могут открыто высказываться против войны, выходить на антивоенные демонстрации. Но, безусловно, участвовать в этой войне, воевать, тем более против украинцев, в Беларуси не хотят. Лукашенко и Путин также понимают, что белорусская армия, которая не имеет боевого опыта, абсолютно не хотела бы воевать против Украины.

2020-й год показал, что белорусы не очень-то подвержены оболваниванию пропагандой, как белорусской, так и российской. Протесты, которые прошли по всей стране, когда против Лукашенко на улицы вышло порядка миллиона человек, показали, что пропаганда не работает.

Сайт «Хартия’97», главным редактором, которым я являюсь, очень много пишет об Украине, мы стараемся доносить до своих читателей как можно больше информации о том, что происходит в вашей стране. Мы являемся самым популярным независимым сайтом, и, несмотря на блокировку, нас читает очень большое количество людей в Беларуси. Мы видим по статистике, что тема Украины крайне важна, что белорусы читают, об этом интересуются, тем, что происходит в вашей стране. Мы знаем, что в том числе смогли распропагандировать и белорусскую армию. Белорусы всегда были более европейскими, они ментально отличаются от россиян. И здесь, конечно, даже русский телевизор не смог испортить белоруса.

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