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Трамп позвонил президенту ФИФА, чтобы отменить красную карточку американского футболиста

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  • 6.07.2026, 10:18
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Трамп позвонил президенту ФИФА, чтобы отменить красную карточку американского футболиста
Фото: AP

Теперь он сможет сыграть в 1/8 финала ЧМ.

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила красную карточку, назначенную нападающему сборной США Фоларину Балогуну, после звонка президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ со сборной Боснии и Герцеговины за грубый фол на защитнике и был удален с поля.

После победы над Боснией и Герцеговиной со счетом 2:0 США прошли в 1/8 финала, где они сыграют с Бельгией. По правилам Балогун не мог бы участвовать в этой игре — удаление автоматически влечет дисквалификацию на следующий матч.

Однако после матча Дональд Трамп позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино и попросил пересмотреть решение о красной карточке, показанной Балогуну.

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию футболиста, назначив ему испытательный срок на один год. «Спасибо ФИФА за то, что поступила правильно и исправила вопиющую несправедливость!» — заявил Трамп.

Президент США и Инфантино действительно разговаривали, рассказал источник The New York Post. По его словам, Трамп хотел лучше понять, почему была показана красная карточка и почему последовала дисквалификация.

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