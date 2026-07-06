Дроны ВСУ атаковали Усть-Лугу 6.07.2026, 9:49

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Слышны взрывы.

В ночь на 6 июля Ленинградская область России подверглась масштабной атаке беспилотников. Под удар, по заявлениям российских властей, попали район стратегического порта Усть-Луга, а также Лужский полигон. Об этом сообщает Exilenova+.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы противовоздушной обороны отражали массированный налет на протяжении ночи. По его словам, всего над регионом якобы были сбиты 56 беспилотников.

Как утверждает глава региона, обломки дронов упали в нескольких районах области.

«Зафиксировано падение фрагментов БПЛА в районе Лужского полигона. Также зафиксировано падение фрагментов БПЛА в районе портов Усть-Луга и Высоцк. Экстренные службы работают на месте. Информация уточняется», — сообщил Дрозденко.

По предварительным данным российских властей, в результате атаки пострадавших нет. На местах продолжают работать оперативные службы, устраняя последствия ударов.

Порт Усть-Луга, расположенный на побережье Финского залива, считается одним из крупнейших морских портов России. Через него проходят поставки нефти, нефтепродуктов, угля, удобрений, сжиженного природного газа и других грузов. После начала полномасштабного вторжения в Украину его значение для российской экономики и логистики заметно возросло, поскольку порт стал одним из ключевых маршрутов экспорта энергоносителей.

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