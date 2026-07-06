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Минчанка выдала себя за сестру за счет внешнего сходства

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  • 6.07.2026, 9:39
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Минчанка выдала себя за сестру за счет внешнего сходства

Женщине пришел необычный счет.

Жительница Минска получила счет за содержание под арестом, хотя и не имела проблем с законом. Подробности в прокуратуре Заводского района рассказали агентству «Минск-Новости».

Неприятная история произошла по вине 45-летней минчанки. В августе 2025 года пьяную женщину задержали за кражу бутылки вермута в магазине. При оформлении мелкого хищения фигурантка сообщила милиционерам паспортные данные своей родной сестры. Она решила, что из-за внешнего сходства с сестрой ее обман не раскроется.

На следующий день фигурантка была доставлена в суд Заводского района, где рассматривалось дело об административном правонарушении. В суде минчанка также назвала паспортные данные сестры, с которой она уже многие годы не общается. Было назначено наказание - пять суток ареста.

А в январе 2026 года сестра злоумышленницы получила письмо из отдела принудительного исполнения о возбуждении в отношении нее производство за непогашенную задолженность за содержание в ЦИП. Минчанка сразу поняла, кто мог использовать ее паспортные данные, и обратилась с заявлением в милицию.

В итоге нерадивая сестра стала фигуранткой уже уголовного дела об умышленном незаконном предоставлении информации о персональных данных другого лица без его согласия (ч.1 ст.203-1 Уголовного кодекса Беларуси). Свою вину она полностью признала и раскаялась, а еще заявила, что, притворяясь сестрой, хотела избежать административного ареста, так как сестра в отличие от нее ведет законопослушный образ жизни.

Суд признал ее виновной и приговорил к 1,5 года «домашней химии». Также в пользу потерпевшей она должна выплатить 500 рублей морального вреда.

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