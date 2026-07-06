Сильвестру Сталлоне исполнилось 80 лет 6.07.2026, 10:11

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Сильвестр Сталлоне

Фото: Getty Images

Легендарный актер прошел путь от бедности до мировой славы.

Несокрушимый «Рокки» и бесстрашный «Рэмбо», десятилетиями олицетворявший идеал стальной физической формы, заметно похудел. Новые кадры звезды заставили поклонников со всего мира с легкой грустью осознать: эпоха классических, бескомпромиссных героев боевиков трансформируется, а сами экшн-титаны приобретают статус почтенных и мудрых патриархов Голливуда.

Последние появления актера на публике резко контрастируют с тем образом, к которому привык зритель. Сильвестр Сталлоне всегда отличался мощным телосложением, рельефными мышцами и цветущим, пусть и суровым, видом. Однако сейчас заметно, что актер значительно похудел, его лицо выглядит изможденным, а кожа — бледной. На официальных мероприятиях легенда кино все чаще появляется с элегантной тростью. «Фокус» в честь 80-летия Сильвестра Сталлоне рассказывает о его жизни и переменах.

Почему внешний вид Сталлоне вызвал беспокойство

Многие обратили внимание на то, что прежняя атлетическая осанка суперзвезды слегка сгорбилась, а движения утратили прежнюю упругость. Морщины стали глубже, а общее выражение лица выдает усталость. Некоторые поклонники связывают это с последствиями многочисленных травм и сложных операций на позвоночнике, полученных Сталлоне на съемочных площадках, ведь он почти всегда отказывался от дублеров.

Однако сам Слай относится к своему старению философски и с присущей ему железной дисциплиной. В интервью актер признается, что его дух остается несокрушимым. Он не бросил спорт, а просто адаптировал его к потребностям своего тела: вместо экстремальных тяжелых весов Сталлоне перешел на ежедневные терапевтические тренировки с эластичными лентами (резистивные упражнения), чтобы поддерживать суставы в тонусе. Он откровенно говорит, что с годами приходится прилагать все больше усилий, но он отказывается признавать себя побежденным возрастом.

Тяжелое детство и родовая травма

Чтобы понять, какая невероятная внутренняя сила скрывается за этим изменившимся лицом, стоит вспомнить, через что прошел Сталлоне на пути к вершине Олимпа. Его жизнь — это настоящая драма, заслуживающая отдельной экранизации.

Будущий актер родился в Нью-Йорке в бедной семье иммигрантов. Во время родов из-за врачебной ошибки акушеры повредили ему лицевые нервы. Это привело к частичному параличу левой части лица — у мальчика на всю жизнь остались опущенными веко и уголок рта, а его речь была неразборчивой.

В детстве Сильвестр постоянно подвергался насмешкам и издевательствам со стороны сверстников из-за своей особенности. Более того, отец мальчика, итальянский парикмахер с трудным характером, не проявлял к сыну родительской нежности. Родители часто ссорились и в конце концов развелись, что также оставило глубокий след в душе подростка. Из-за проблем с поведением и постоянных драк Сталлоне исключали из нескольких школ. Казалось, что с таким жизненным стартом парень обречен на неудачу, но именно это сопротивление закалило его характер.

Сценарий, написанный в отчаянии

В юности Сталлоне увлекся бодибилдингом и актерским мастерством. Однако киноиндустрия не спешила открывать перед ним двери. Из-за дефекта речи и своеобразной внешности ему предлагали лишь эпизодические роли бандитов, вышибал или немых статистов. Дошло до того, что Слай оказался за чертой бедности — ему нечем было платить за жилье, и он даже был вынужден продать своего любимого пса Буткуса за сорок долларов, чтобы просто купить еду.

Переломным моментом стал март 1975 года, когда Сильвестр посмотрел боксерский поединок между Мухаммедом Али и Чаком Вепнером. Вдохновленный стойкостью аутсайдера Вепнера, Сталлоне за три дня написал сценарий к фильму «Рокки».

Когда он начал предлагать его продюсерам, те увидели в тексте потенциал и предложили огромные по тем временам деньги — более 300 тысяч долларов за права на сценарий. Но Сталлоне поставил ультиматум: либо он играет главную роль, либо фильма не будет. Продюсеры шли на риск, ведь никто не хотел видеть неизвестного актера с парализованным лицом в роли главного героя. Сталлоне согласился на минимальный гонорар, вернул свою собаку (выкупив ее уже за 1500 долларов!) и приступил к съемкам.

Результат превзошел все ожидания:

— Фильм «Рокки» (1976) стал кассовым хитом, собрав более 225 миллионов долларов.

— Картина получила 3 премии «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм».

— Сталлоне стал третьим человеком в истории (после Чарли Чаплина и Орсона Уэллса), который был номинирован на «Оскар» одновременно как лучший актер и лучший сценарист за один фильм.

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