Великобритания перехватила российские самолеты над Арктикой 6.07.2026, 10:45

Фото: PO Phot Chris Sellars/UK MOD Crown

Ту-142 несколько раз опасно сближались с авианосной группой.

Великобритания сообщила о перехвате двух российских дальних противолодочных самолетов Ту-142 над Норвежским морем в ходе расширенной миссии НАТО в Арктике. Как пишет Politico, британские истребители F-35, базирующиеся на авианосце HMS Prince of Wales, поднялись в воздух 2 июля, чтобы сопроводить российские самолеты (перевод — сайт Charter97.org).

По данным Министерства обороны Великобритании, российские Ту-142 несколько раз опасно сближались с авианосной ударной группой. Кроме того, экипажи самолетов сбросили большое количество гидроакустических буев в непосредственной близости от британских кораблей.

Авианосец HMS Prince of Wales был направлен за Полярный круг для поддержки операций НАТО. В британском военном ведомстве отметили, что это первый европейский авианосец, выполняющий задачи противовоздушной обороны альянса с использованием истребителей пятого поколения F-35.

Одновременно Лондон впервые возглавил силы быстрого реагирования НАТО, известные как «наконечник копья». Это подразделение предназначено для оперативного развертывания в течение нескольких дней в случае возникновения кризисной ситуации.

Заместитель министра обороны Великобритании Дэн Джарвис также прокомментировал сообщения о возможном наблюдении за суперъяхтой Путина у берегов Норвегии. Он отказался подтверждать, следит ли британский авианосец за судном, однако заявил: «Мы знаем, где она». По словам Джарвиса, перемещение яхты является одним из признаков усиливающегося давления на российского лидера.

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