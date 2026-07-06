Великобритания перехватила российские самолеты над Арктикой
- 6.07.2026, 10:45
Ту-142 несколько раз опасно сближались с авианосной группой.
Великобритания сообщила о перехвате двух российских дальних противолодочных самолетов Ту-142 над Норвежским морем в ходе расширенной миссии НАТО в Арктике. Как пишет Politico, британские истребители F-35, базирующиеся на авианосце HMS Prince of Wales, поднялись в воздух 2 июля, чтобы сопроводить российские самолеты (перевод — сайт Charter97.org).
По данным Министерства обороны Великобритании, российские Ту-142 несколько раз опасно сближались с авианосной ударной группой. Кроме того, экипажи самолетов сбросили большое количество гидроакустических буев в непосредственной близости от британских кораблей.
Авианосец HMS Prince of Wales был направлен за Полярный круг для поддержки операций НАТО. В британском военном ведомстве отметили, что это первый европейский авианосец, выполняющий задачи противовоздушной обороны альянса с использованием истребителей пятого поколения F-35.
Одновременно Лондон впервые возглавил силы быстрого реагирования НАТО, известные как «наконечник копья». Это подразделение предназначено для оперативного развертывания в течение нескольких дней в случае возникновения кризисной ситуации.
Заместитель министра обороны Великобритании Дэн Джарвис также прокомментировал сообщения о возможном наблюдении за суперъяхтой Путина у берегов Норвегии. Он отказался подтверждать, следит ли британский авианосец за судном, однако заявил: «Мы знаем, где она». По словам Джарвиса, перемещение яхты является одним из признаков усиливающегося давления на российского лидера.