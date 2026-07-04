Яхта Путина срочно отправилась в Арктику 2 4.07.2026, 10:48

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После серии успешных ударов украинских беспилотников.

Суперяхта Graceful, которую западные СМИ связывают с российским диктатором Владимиром Путиным, покидает европейские воды и направляется в российский Мурманск. По данным The Telegraph, судно движется под усиленной охраной российских военных кораблей на фоне опасений новых атак украинских дальнобойных беспилотников.

Издание со ссылкой на данные морской разведки и спутниковые снимки сообщает, что 82-метровая яхта проходит вдоль побережья Норвегии, а ее маршрут находится под наблюдением стран НАТО.

Судно сопровождают большой противолодочный корабль «Североморск» и патрульно-спасательное судно «Воевода». При этом палубу яхты закрыли специальными антидроновыми сетками.

Источник в НАТО сообщил изданию, что во время прохождения по Балтийскому морю конвой контролировали военно-морские силы Германии и Дании.

Согласно документам правительства США, Путин неоднократно пользовался яхтой «Graceful», в частности во время путешествия по Черному морю в 2021 году вместе с правителем Беларуси Александром Лукашенко.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину яхту вывели с немецкой верфи в Калининград, а впоследствии США включили судно в санкционный список. После этого его, по данным СМИ, переименовали в «Косатку».

Украинские удары заставили Кремль усилить меры безопасности

The Telegraph связывает перемещение яхты с недавними ударами украинских беспилотников по российским военно-морским объектам.

На прошлой неделе украинские дроны дальнего действия атаковали базу Кронштадт в Финском заливе, где, по сообщениям, был поврежден корвет «Бойкий». Спутниковые снимки также свидетельствуют о значительном сокращении количества кораблей в гавани после атак.

Бывший атташе Великобритании по вопросам обороны в Москве Джон Форман считает, что Кремль стремится максимально обезопасить дорогостоящие активы:

«Они не хотят рисковать. Уводят его подальше от украинцев после того, как те разгромили Кронштадт».

Военно-морской эксперт Эмма Солсбери также считает, что сопровождение яхты боевыми кораблями свидетельствует о нежелании Кремля допустить какой-либо инцидент с судном. Стоимость яхты оценивается в более чем 130 млн долларов.

Путин усиливает собственную охрану

По данным издания, в последнее время российский президент значительно усилил меры безопасности вокруг себя.

В частности, была увеличена численность Федеральной службы охраны, отвечающей за безопасность Путина и членов его семьи. Сотрудникам, имеющим непосредственный доступ к главе Кремля, запрещено пользоваться устройствами с доступом в интернет, а в местах проживания персонала установлены системы наблюдения.

Кроме того, как отмечает The Telegraph со ссылкой на расследование «Радио Свобода», резиденцию Путина на озере Валдай окружили многочисленные башни с зенитными комплексами «Панцирь».

Издание также отмечает, что Graceful стала уже второй яхтой, которую связывают с Путиным и которая покидает европейское направление. Ранее в турецкий Бодрум отправилась другая роскошная яхта – Victoria, которую журналисты также связывают с ближайшим окружением российского правителя.

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