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В Беларуси заработало новшество по рынку недвижимости

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  • 4.07.2026, 11:27
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В Беларуси заработало новшество по рынку недвижимости

Изменения затрагивают в том числе арендное жилье.

В Беларуси с 1 июля заработали изменения, которые затрагивают рынок недвижимости — в том числе арендное жилье. Новшества предусмотрены постановлением Минстройархитектуры. Напоминаем, что изменилось, пишет «Зеркало».

Среди прочего чиновники прописали, что в новом возведенном арендном жилье должна быть встроенная и модульная мебель. А еще — бытовая техника: холодильник с морозильной камерой, микроволновка и стиральная машина. Их стоимость должна быть не выше 30, 9 и 25 базовых величин соответственно. На 4 июля это 1350, 405 и 1125 рублей соответственно. При этом мебель и техника должны быть белорусского производства.

Также власти обновили список внутренних отделочных работ в экономичных жилых домах типовых потребительских качеств, которые строят в сельской местности, городах и поселках городского типа.

К примеру, линолеум и дощатое покрытие полностью исключили из возможной отделки полов. С 1 июля и в городах, и на селе в жилых комнатах можно уложить только паркетную доску или ламинат, а в холлах, коридорах, прихожих, кладовых — керамическую плитку и ламинат. А в кухнях, ванных, санузлах, на лестничных клетках, лоджиях и балконах — керамическую плитку.

При этом стены в ванных и санузлах с 1 июля должны быть полностью облицованы глазурованной плиткой (сейчас возможна частичная облицовка, улучшенная штукатурка и окраска). А в городском жилье в кухнях, ванных, санузлах и вспомогательных помещениях смогут устанавливать натяжные потолки (сейчас — только улучшенная окраска).

В Минстройархитектуры ранее уточняли, что вводят новшества для того, чтобы повысить качество жилья, а также поддержать отечественных производителей стройматериалов, мебели и бытовой техники.

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