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«Нужно смотреть по своей зарплате и не выпендриваться»

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  • 4.07.2026, 12:12
«Нужно смотреть по своей зарплате и не выпендриваться»

Белорусы обсудили, сколько денег дарить на свадьбу.

Белорусы обсуждают в Threads уместные денежные подарки на свадьбу. Пост на эту тему собрал десятки тысяч просмотров, пишет «Зеркало».

«Беларусь. Сколько денег сейчас дарят на свадьбу? Видела как-то опрос, где многие указали сумму 300−500 долларов с человека», — написала автор поста.

Менее чем за сутки откликнулись почти две сотни комментаторов. Популярны такие мнения:

«100−150 долларов с человека в среднем. Больше дарят только близкие и богатые родственники».

«Считаю, что сейчас на человека на свадьбу 100 у.е. — это норм. А вообще, нужно смотреть по своей ЗП и не выпендриваться. <…> Если люди делают шикарные свадьбы и, приглашая гостей, думают, что они должны окупить их банкет, то это их проблема! Считаю, что все должно быть по своим средствам».

«На 500 баксов я откажусь от свадьбы и куда-нибудь съезжу».

«Те, кто пишет 300−500 с человека, сами такую сумму никогда не подарят».

«Все зависит от возможности человека. У одного будет зарплата 500 долларов и он подарит 100−150 долларов. А у второго 5000 долларов — подарит 200−250. В моем понимании, надо смотреть на свои возможности, но не меньше 100 долларов».

«В прошлом году я дарила от себя и своего семилетнего сына 300 долларов племяшке на свадьбу. Если бы это была свадьба не близкой родственницы, я бы подарила 150 за нас».

«У кого-то зарплата 1500 рублей, у кого-то пять, семь, десять. Надо от этого и отталкиваться… Поэтому для меня от 200 рублей с носа!».

«Те, у кого есть возможность подарить 500 долларов, об этом не голосят», — считает автор поста.

Отметим, что недавно поженились мегазвезда поп-музыки Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келси. Гости присутствовали на звездном торжестве в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.

Согласно заявлению, жених и невеста были одеты в наряды от Christian Dior, а Свифт выбрала украшения от Cartier. Фотографии не были опубликованы.

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