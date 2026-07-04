Это уже не деньги 1 Алексей Мазартов

4.07.2026, 12:51

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Алексей Мазартов

Фото: "Белорусы и рынок"

Как рост цен на российский бензин угрожает белорусскому режиму.

В России есть проблемы с бензином, но они не носят критического характера, сказал Путин после совещания, которое было посвящено как раз проблемам российского топливного рынка.

(Без)бензиновая экономика

Для того, чтобы обсудить некритические проблемы, Путин собрал совещание во воскресенье.

«Как я уже сказал, ущерб есть, но все повреждённые объекты довольно быстро восстанавливаются и возникающие проблемы критического характера не носят. Всё у нас работает стабильно и с большим запасом прочности», - сказал Владимир Путин.

Российские власти не сидят сложа руки. Российские власти принимают системные меры для решения проблемы. Например, в Орловской области, чтобы победить очереди на заправках, ввели сегрегацию машин по номерному признаку.

Правительство, конечно, думает над решением проблемы более глобально. Как передает агентство Reuters, из Индии в Россию уже отправилось два танкера с бензином общим объемом по данным разных источников от 60 до 70 тысяч тонн. Бензина, который был сделан, скорее всего, из российской же нефти. Всего Россия собирается импортировать из разных стран, включая Беларусь, до 400 тысяч тонн бензина в месяц.

То есть Россия будет продавать дешевую нефть, а взамен покупать дорогой бензин доплачивая импортерам компенсации из бюджета. При этом на летнем пике Россия потребляет в сутки 110 тысяч тонн бензина. Так что этого импорта хватит примерно на три-четыре дня.

Однако российские власти говорят, что все это временные трудности, возникшие из-за ажиотажного спроса и некоторых логистических проблем. Между тем цены на бензин начинают выходить из-под контроля. За неделю с 16 по 22 июня бензин в России подорожал на 3 процента. С начала года рост цен составил уже 12 процентов и был почти в два раза выше официальной инфляции.

Цены будут расти

При этом рост цен на бензин уже перекинулся на смежные сферы. Как пишет российский «Коммерсант», автоперевозчики начали предупреждать клиентов о повышении тарифов на перевозки минимум на 10 процентов.

И это очень важный на самом деле симптом. Потому что бензин — это товар-маркер, от которого зависят цены на все остальное. Соответственно, рост цен на бензин будет в принципе подталкивать вверх инфляцию.

Но рост цены на бензин в России угрожает и белорусской ценовой стабильности. С начала года инфляция в Беларуси замедлялась и вот динамика ее замедления просто зеркально совпадала с динамикой замедления инфляции в России.

«Внешние условия складываются более благоприятными, из-за чего цены на ввозимые в страну товары растут менее интенсивно. Годовой рост цен в РФ в апреле текущего года замедлился до 5,6 процента, после 10,2 процента годом ранее», - говорил глава Нацбанка Роман Головченко.

И немного стабильности

То есть, если цены в России начинают расти, то ценам в Беларуси тоже некуда будет деваться. Степень этой зависимости очень хорошо сейчас видна на примере белорусского валютного рынка.

Доллар в Беларуси за прошлую неделю подорожал на 3,5 процента. В понедельник его курс впервые с апреля превысил 2 рубля 90 копеек. Национальный банк говорит, что он не видит в колебаниях курса никакой проблемы.

Проблема однако в том, что колебания курса белорусского рубля мало зависят от белорусского Нацбанка. В том, что курс национальной белорусской валюты зависит от того, что происходит с валютой соседнего государства. Вот когда Нацбанк заявляет, что он ориентируется не на конкретную валюту, а на валютную корзину, он же не уточняет, что 60 процентов этой валютной корзины составляет российский рубль.

То есть курс белорусского рубля почти на две трети зависит от курса российского рубля. А российский рубль сейчас переживает плохие времена. Для российского рубля июнь был худшим месяцем с декабря 2022 года. За месяц курс доллара в России вырос на 10,2 процента.

Но дальше будет больше. Потому что последние несколько месяцев крепкий российский рубль поддерживала дорогая нефть. Но мирное соглашение США с Ираном и открытие Ормузского пролива обвалило цены. За июнь стоимость нефти Brent упала на 20 процентов. Сейчас она торгуется в районе 70 долларов за баррель – то есть, примерно на довоенном уровне.

Цены на российскую нефть обвалились еще больше. Сейчас российская нефть продается по 45 долларов за баррель, хотя еще недавно она стоила дороже 100. Соответственно, цены на нефть перестают быть фактором, который поддерживал курс российской валюты, и начинают подталкивать российский рубль в обратную сторону.

И это угрожает не только стабильности белорусского рубля. Это угрожает еще и стабильности белорусской внешней торговли. За первые четыре месяца белорусский экспорт вырос на 15 процентов. Торговый дефицит в результате сократился на 60 процентов по сравнению с прошлым годом и составил 320 млн долларов. Однако, это произошло не потому, что Беларусь стала продавать больше.

«Основной фактор здесь это, конечно, укрепление российского рубля и соответственно больший долларовый эквивалент нашего экспорта в Россию. Но ценовой фактор – вещь крайней капризная и неустойчивая. Если конъюнктура изменится, то торговое сальдо мгновенно просядет», - сказал первый зампред Нацбанка Александр Егоров.

То есть, ослабление курса российского рубля может мгновенно обвалить все белорусские внешнеторговые достижения.

Так что вера белорусских властей в светлое будущее покоится на очень зыбком основании. Потому что, как мы видим, стабильность валютного рынка, стабильность финансового рынка, стабильность замедления инфляции и стабильность белорусской внешней торговли полностью зависят от того, что происходит и будет происходить с экономикой России.

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

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