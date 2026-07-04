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ВСУ сбили российский вертолет в Азовском море

  • 4.07.2026, 12:38
ВСУ сбили российский вертолет в Азовском море
фото: stopcor.org

Степень повреждений уточняется.

Силы обороны Украины в ночь на субботу, 4 июля, поразили в акватории Азовского моря российский вертолёт. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Степень повреждений уточняется.

В ВСУ не уточняют, какой вертолёт был поражён, а также судьбу экипажа.

Также Генштаб сообщил о поражении железнодорожного моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской. Объект используется оккупантами для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств, говорится в сообщении.

По данным Генштаба, по состоянию на 4 июля российская оккупационная армия потеряла с начала полномасштабного вторжения в Украину 353 вертолета, а также 436 самолетов.

1 июля СБУ сообщала о поражении российских ангаров с истребителями на военном аэродроме Саки в Крыму.

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