ВСУ сбили российский вертолет в Азовском море
- 4.07.2026, 12:38
Степень повреждений уточняется.
Силы обороны Украины в ночь на субботу, 4 июля, поразили в акватории Азовского моря российский вертолёт. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Степень повреждений уточняется.
В ВСУ не уточняют, какой вертолёт был поражён, а также судьбу экипажа.
Также Генштаб сообщил о поражении железнодорожного моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской. Объект используется оккупантами для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств, говорится в сообщении.
По данным Генштаба, по состоянию на 4 июля российская оккупационная армия потеряла с начала полномасштабного вторжения в Украину 353 вертолета, а также 436 самолетов.
1 июля СБУ сообщала о поражении российских ангаров с истребителями на военном аэродроме Саки в Крыму.