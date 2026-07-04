Lamborghini выпустила свой самый мощный внедорожник

Lamborghini выпустила свой самый мощный внедорожник1
- 4.07.2026, 12:58
- 1,050
800 лошадиных сил.
Lamborghini представила самый мощный внедорожник в своей истории — Urus SE Performante. Новая версия стала развитием линейки Urus и получила гибридную силовую установку на базе 4,0-литрового твин-турбо V8, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Суммарная отдача достигает 800 лошадиных сил и 738 Нм крутящего момента. Это позволяет SUV разгоняться до 100 км/ч за 3,3 секунды и развивать максимальную скорость до 194 миль в час (около 312 км/ч), что делает его самым быстрым кроссовером бренда.
Гибридная система включает электромотор и батарею на 25,9 кВт·ч, которая позволяет проехать до около 60 км на электротяге. Восьмиступенчатая коробка передач была перенастроена для более резких откликов и уменьшения задержек тяги.
Инженеры также поработали над управляемостью: модернизированная пневмоподвеска уменьшила крены кузова на 55%, а точность реакции улучшилась на 12%. Дополнительные элементы из карбона снизили массу автомобиля примерно на 70 фунтов, а аэродинамика стала эффективнее.
Снижение сопротивления воздуха, рост прижимной силы и улучшенное охлаждение тормозов делают автомобиль более устойчивым на высоких скоростях.
Стоимость новинки пока не раскрыта, однако эксперты ожидают цену около 300 тысяч долларов.