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У него зазвонил телефон

  • Сергей Алексашенко
  • 4.07.2026, 13:49
  • 1,840
У него зазвонил телефон
Сергей Алексашенко

Куда-то исчез триллион?

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России в июне оказались примерно на уровне мая (683 против 679 млрд. рублей), хотя рублёвая налоговая цена нефти была на 9 процентов ниже. «Парадокс» раскрывается просто: снижение НДПИ, связанного с ценой нефти, было компенсировано снижением обратного акциза, который бюджет выплачивает НПЗ, и который зависит от объёма экспорта нефтепродуктов, который (экспорт) в свою очередь сократился по хорошо известным причинам.

Налоговая долларовая цена за июнь оказалась на четверть ниже майской; с учётом небольшого укрепления доллара, НДПИ снизится процентов на 20; добавим квартальный налог на добавленный доход, который принесёт миллиардов 350-400, вычтем возвратные платежи НПЗ из бюджета (150-200 миллиардов, зависит от объема экспорта), добавим НДПИ на газ и получим 1,05-1,1 триллиона рублей, которые придут в казну в конце июля.

За полгода Минфин получил 3,66 триллиона, с учётом июльских это будет 4,7 триллиона, т.е. чуть меньше 53% годовых бюджетных ожиданий. Учитывая, что период высоких цен на нефть остался позади, а впереди только единственная квартальная уплата НДД (в октябре), при ежемесячном 5%-ном снижении долларовой налоговой цены нефти (немногим ниже $51 в ноябре) и текущем курсе доллара (78/$), недобор нефтегазовых доходов по итогам года составит около 1 триллиона рублей.

Сергей Алексашенко, блог

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