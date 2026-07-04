Зеленский ответил на ложь Путина 4.07.2026, 14:17

Владимир Зеленский

В Константиновке до сих пор идут бои.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью заявления российского диктатора Владимира Путина о захвате города Константиновка Донецкой области. Об этом он заявил после телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в субботу, 4 июля.

По словам Зеленского, Путин накануне Дня независимости США решил солгать миру и президенту Америки о ситуации на фронте, поэтому заявил о захвате Константиновки.

«Если Константиновка сейчас находится под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблем встретиться там со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец-то закончить войну. Но все же он не перейдет линию фронта: правда сильно отличается от путинских слов», — написал Зеленский в соцсетях.

Поздно вечером 3 июля Путин встретился с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и другими высокопоставленными российскими командирами и заявил о захвате Константиновки, «освобождении» Луганской области и «значительном продвижении» оккупантов в Донецкой области.

ISW опроверг эти утверждения и сообщил, что российское присутствие в Константиновке ограничивается небольшими группами диверсантов, разбросанными среди украинских позиций.

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