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Бойцы ГУР уничтожили российский Миг-29

  • 4.07.2026, 14:36
  • 1,588
Бойцы ГУР уничтожили российский Миг-29

На аэродроме «Бельбек» в Крыму.

При ударе дронов ГУР по аэродрому «Бельбек» во временно оккупированном Крыму в ночь на 26 июня был уничтожен российский истребитель МиГ-29.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«В ночь с 25 на 26 июня 2026 года мастера Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины атаковали аэродром «Бельбек» во временно оккупированном Крыму. В результате операции уничтожен российский истребитель МиГ-29», — говорится в сообщении.

Одним ударом спецназовцы ГУР также сожгли аэродромную пусковую установку — в момент поражения машина обслуживала боевой самолет российских оккупантов.

Ориентировочные убытки России могут составлять десятки миллионов долларов.

Уничтожения истребителей РФ

Напомним, в ночь на 1 июля дроны СБУ поразили ангары с российскими истребителями на военном аэродроме «Саки» в оккупированном Крыму.

Подтверждены пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника.

По предварительной информации, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ.

После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, свидетельствующий об успешном поражении цели.

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