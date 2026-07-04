Бойцы ГУР уничтожили российский Миг-29
- 4.07.2026, 14:36
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На аэродроме «Бельбек» в Крыму.
При ударе дронов ГУР по аэродрому «Бельбек» во временно оккупированном Крыму в ночь на 26 июня был уничтожен российский истребитель МиГ-29.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
«В ночь с 25 на 26 июня 2026 года мастера Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины атаковали аэродром «Бельбек» во временно оккупированном Крыму. В результате операции уничтожен российский истребитель МиГ-29», — говорится в сообщении.
Одним ударом спецназовцы ГУР также сожгли аэродромную пусковую установку — в момент поражения машина обслуживала боевой самолет российских оккупантов.
Ориентировочные убытки России могут составлять десятки миллионов долларов.
Уничтожения истребителей РФ
Напомним, в ночь на 1 июля дроны СБУ поразили ангары с российскими истребителями на военном аэродроме «Саки» в оккупированном Крыму.
Подтверждены пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника.
По предварительной информации, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ.
После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, свидетельствующий об успешном поражении цели.