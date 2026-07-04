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Президент российского Альфа-Банка заявил о растущей тревоге клиентов из-за атак БПЛА

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  • 4.07.2026, 15:21
Президент российского Альфа-Банка заявил о растущей тревоге клиентов из-за атак БПЛА

Россияне почувствовали последствия войны.

Из-за ударов украинских дронов по регионам РФ и ряда других факторов у россиян, пользующихся услугами Альфа-Банка, наблюдается рост тревожности, заявил глава Совета директоров и президент банка Олег Сысуев.

«Мы находимся внутри экономики, внутри бизнеса, общаемся очень плотно с нашими клиентами, и мы видим, что у них тревога. Вот тревожные ожидания у них растут», — сказал он в беседе с РБК. Согласно результатам исследования «Национальный индекс тревожностей» от компании КРОС, удары БПЛА, которые в июне стали самыми масштабными за всю войну в Украине, затронув в том числе Москву и Петербург, заняли второе место среди тревог жителей России после отключений интернета.

По словам Сысуева, клиенты чувствуют себя «в разной степени напряженно» также из-за дефицита топлива, ограничения на продажу которого, по оценке издания, официально ввели уже более чем в 60 регионах. Президент банка отметил, что тревожность усиливается в большей мере у корпоративных клиентов, которые, по его мнению, стоят в очередях на заправки так же, как и обычные граждане. «Мне кажется, что общее тревожное настроение, оно сейчас, безусловно, доминирует», — подытожил президент Альфа-Банка. Ранее глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов советовал беспокоящимся из-за проблем с топливом россиянам перестать волноваться и оградить себя от новостей на эту тему.

Такое заявление он сделал, комментируя сообщения о том, что жители РФ стали массово обращаться к психологам из-за страха остаться без машины на фоне нехватки бензина. По словам парламентария, «бурные эмоции» возникают «от непонимания, как действовать», а повлиять на эту ситуацию люди все равно не могут.

На повышение тревожности среди клиентов Альфа-Банка также влияет «видение горизонта увеличения инфляции», заявил Сысуев. По оценкам самих граждан, рост цен в стране в 2,5 раза превышает официальные цифры Росстата (5,9%).

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