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Поколение зумеров захватывает Голливуд

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  • 4.07.2026, 15:24
Поколение зумеров захватывает Голливуд

Эксперты отмечают, что это сигнал для индустрии.

Три заметных фильма этого лета — «Одержимость», «Закулисье реальности» и «Удивительный цифровой цирк: Последний акт» — на первый взгляд не имеют ничего общего. Однако их объединяет не только жанр психологического хоррора, но и происхождение, все они выросли из интернет-культуры и созданы режиссерами поколения зумеров, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Каждый проект стал развитием онлайн-историй или вирусных медиаформатов. «Закулисье реальности» основан на популярной интернет-крипипасте и YouTube-сериале о бесконечных желтых коридорах и пустых пространствах. «Цифровой цирк» вырос из анимационного интернет-проекта, а «Одержимость» исследует темную сторону социальных сетей и романтических отношений, где желание контролировать другого человека превращается в форму психологического ужаса.

Несмотря на разные сюжеты, фильмы объединяет ощущение тревоги, потери контроля и замкнутости. Герои оказываются в пространствах без выхода — будь то виртуальная реальность, бесконечные лабиринты или отношения, где личность одного человека подменяется желаниями другого. Эти мотивы отражают более широкое настроение поколения, выросшего в условиях нестабильности, цифровой перегрузки и сомнений в будущем.

Особое внимание критиков вызывает визуальный стиль: фильмы сознательно обращаются к эстетике прошлого — от 1980–1990-х до ранней компьютерной графики. Такое сочетание ностальгии и цифрового дискомфорта усиливает ощущение разрыва между «лучшим прошлым» и тревожным настоящим.

Важно и то, как эти проекты появились. Их авторы — независимые интернет-креаторы, которые не проходили традиционный путь через крупные студии. Онлайн-платформы позволили им сразу найти аудиторию и превратить вирусный контент в полноценные кинофраншизы.

Эксперты отмечают, что это сигнал для индустрии: молодые авторы все чаще приходят в кино не через Голливуд, а через интернет. И вместе с ними в массовую культуру входит новый язык страхов — о технологиях, утрате идентичности и мире, где реальность становится все менее устойчивой.

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