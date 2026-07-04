Автолавки по принципу самообслуживания появятся в Беларуси 4.07.2026, 15:51

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Торговля в них будет идти по новому принципу.

Магазины на колесах модернизируют в Беларуси совсем скоро, пишет пропагандистское издание БелТА. Торговля в них будет идти по новому принципу.

Таким образом хотят повысить уровень услуг в отдаленных участках страны.

В современных автолавках организовали все условия для торговли разнообразными товарами. Даже теми, которые требуют особых условий хранения.

«Несмотря на развитие маркетплейсов, для жителей многих деревень мобильная торговля остается единственным гарантированным способом получения товаров первой необходимости», — отметил первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Виктор Королев.

Сейчас Белкоопсоюз прорабатывает возможность приобретения в 2026 году автомагазинов по методу самообслуживания. Это должно повысить качество торгового обслуживания.

Перед очередной доставкой продуктов покупатели могут оставить заявку на конкретные товары в контакт-центре Белкоопсоюза. Как показывает практика, это востребованная услуга.

«Приобретают бытовую технику, строительные материалы, инвентарь для сада и огорода, а также корма для животных. Был даже заказ на доставку гитары», — перечислили покупки в Белкоопсоюзе.

В 2025-м на линию контакт-центра позвонили более тысячи раз. Из них более 70% — по поводу покупки товаров, остальные — информационные.

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