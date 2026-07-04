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В Беларусь идут дожди и грозы

  • 4.07.2026, 15:36
В Беларусь идут дожди и грозы
Фото: charter97.org

Объявлен желтый уровень опасности.

Белгидромет объявил на воскресенье, 5 июля, желтый уровень опасности. Причина — возможные грозы местами по стране.

Ранее Белгидромет обнародовал прогноз погоды на предстоящие три дня — с 5 по 7 июля.

5 июля погодные условия в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10.+16°С, максимальная днем +18.+24°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

6−7 июля беларусов ожидают фронтальные разделы и прохладные воздушные массы, распространяющиеся с северо-запада Европы. Будет облачно с прояснениями.

6 июля на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западной четверти порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +9.+14°С, днем +17.+23°С.

7 июля на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +8.+14°С, днем +17.+23°С.

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