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Для белорусских водителей вводят новые правила

  • 4.07.2026, 16:11
Для белорусских водителей вводят новые правила
ФОТО: ONLINER

Стали известны подробности.

Недавно в Беларуси вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях и в Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Ряд поправок касается сферы деятельности Госавтоинспекции. О поправках и необходимости их внесений рассказал начальник УГАИ ГУВД Минска Сергей Бабич.

Некоторые изменения смягчили административную ответственность, а некоторые — ужесточили. Последние произошли в отношении лиц, управлявших средствами персональной мобильности в состоянии алкогольного опьянения или являвшихся пешеходами. Теперь предупреждение в отношении них рассмотрено не будет. За это предусмотрен штраф от 3 до 5 базовых величин (от 135 до 225 рублей).

Появилась ответственность и для лиц, нарушающих правила перевозки детей-пассажиров. Сегодня за это будет выдаваться штраф, а не предупреждение.

Смягчение наказания произошло в отношении водителей, севших за руль с истекшим водительским удостоверением. Минимальный штраф за такое нарушение будет составлять 2 базовых величины (90 рублей), как и в отношении лиц, передавших управление таким водителям. Также произошла либерализация в части подхода к лишенным права управления транспортом.

«Теперь введено право приостановления исполнения взыскания в части лишения права управления, равно как и освобождение от такой меры взыскания, как ограничение водительского удостоверения. Коснутся поправки и водителей, лишенных водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. Теперь у них будет право приостановления исполнения административного взыскания либо вовсе освобождение от него, но для этого должен быть соблюден ряд предъявляемых требований — ходатайство районного исполнительного комитета, активное задействование в формировании экономики Беларуси и порядочное поведение, которое позволит принять решение Госавтоинспекции», — сказал Сергей Бабич.

Он отметил, что значительная часть поправок смягчает действующие нормы. Они предусматривают более индивидуальный подход к нарушителям, в том числе к водителям, «задействованным в формировании беларусской экономики и ставшим на путь исправления».

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