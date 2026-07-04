Дрон ВСУ «Hornet» эффектно уничтожил российскую «Ниву»
- 4.07.2026, 17:01
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Момент удара случайно снял один из оккупантов.
Украинский дрон-камикадзе «Hornet» точно поразил российскую логистическую технику на Донецком направлении, а момент поражения запечатлел один из оккупантов.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», российские военные пытались сбить беспилотник из стрелкового оружия, однако это не помешало дрону точно поразить автомобиль УАЗ «Нива».
В результате попадания российская техника была уничтожена.
«Всё чётко. Бл#дь, опять Нива нах#й», — эмоционально кричит оккупант после удара БПЛА по технике.