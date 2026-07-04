закрыть
4 июля 2026, суббота, 17:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дрон ВСУ «Hornet» эффектно уничтожил российскую «Ниву»

  • 4.07.2026, 17:01
  • 1,338
Дрон ВСУ «Hornet» эффектно уничтожил российскую «Ниву»

Момент удара случайно снял один из оккупантов.

Украинский дрон-камикадзе «Hornet» точно поразил российскую логистическую технику на Донецком направлении, а момент поражения запечатлел один из оккупантов.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», российские военные пытались сбить беспилотник из стрелкового оружия, однако это не помешало дрону точно поразить автомобиль УАЗ «Нива».

В результате попадания российская техника была уничтожена.

«Всё чётко. Бл#дь, опять Нива нах#й», — эмоционально кричит оккупант после удара БПЛА по технике.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский