Российский «Суперджет» экстренно сел в Стамбуле 2 4.07.2026, 17:55

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Иллюстрационное фото

До этого у самолета семь раз находили неисправности.

Днем 4 июля Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут», которая недавно заявляла о критической ситуации с авиакеросином, вынужденно вернулся в аэропорт Стамбула после вылета. Как сообщили в Росавиации, причина экстренной посадки рейса А46074, который должен был доставить пассажиров из Турции в Минеральные Воды, — «техническая неисправность на борту». Самолет приземлился без происшествий в 15:44 мск, говорится в сообщении. Как пишет Mash, экипаж подал сигнал бедствия над Черным морем. Это произошло примерно через 20 минут после взлета, следует из данных сервиса Flightradar.

У этого воздушного судна — Sukhoi Superjet 100-95LR, вмещающего до 100 пассажиров, — уже неоднократно выявляли технические неисправности, утверждает Shot. Только за 2025 год у борта обнаруживали по меньшей мере семь поломок. В частности, 17 сентября во время перелета из Минвод в Уфу у самолета отказал один из гидронасосов, из-за чего борт летел до пункта назначения на сниженной высоте. На следующий день его отправили в новый рейс, но опять выявили поломку. В октябре самолет не смог вылететь в Ереван. Помимо этого, неполадки случались на маршрутах в Ташкент, Пермь и другие города.

Shot отмечает, что в последние месяцы у самолетов «Азимута», одного из крупнейших перевозчиков юга России, базирующегося в Ростове-на-Дону, неоднократно случались технические неисправности, в том числе отказы двигателей, некорректная работа автопилота и другое. Из-за этого пилоты были вынуждены прерывать подготовку к вылету, возвращаться в аэропорты или изменять планы полета. Ранее в «Азимуте» сообщали, что «на крыле» у компании находятся 15 из 19 SSJ-100.

18 июня у другого SSJ-100 авиакомпании Red Wings в полете оторвались капоты одного из двигателей, что стало новым серьезным авиационным инцидентом и уже четвертым зафиксированным случаем отрыва капотов двигателей, а также вторым за полгода. В итоге самолет вернулся в аэропорт вылета в Екатеринбурге. Такой же случай до этого произошел с самолетом Superjet авиакомпании «Россия».

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