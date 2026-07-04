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«Лучше бы добавили к пенсии 20 рублей»

  • 4.07.2026, 17:29
«Лучше бы добавили к пенсии 20 рублей»

Пенсионеры рассказали, как на самом деле работают «социальные» льготы.

С 1 июля появились изменения по скидкам на социальные товары для уязвимых категорий населения. В список таких товаров добавили гречку, но убрали импортные яблоки, капусту, лук, свеклу, морковь и картофель, а сыры оставили жирностью до 45% — без премиальных видов. Беларусы в соцсетях высказываются насчет этой скидки, пишет «Зеркало».

Напомним, торговые сети по «просьбе» чиновников с 17 января 2022 года ввели специальную скидку в 10% на некоторые социально значимые товары для уязвимых категорий населения. Сейчас это 30 продуктовых позиций. Акцию неоднократно продлевали, сейчас она действует до конца 2026-го. Скидку могут получить в том числе пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные. Но существует максимальная сумма, на которую можно купить «дешевые» товары. Это бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения, сейчас он составляет 509,62 рубля.

Что говорят люди

Тем временем беларусы делятся в соцсетях отзывами об этой скидке. Вот некоторые из комментариев:

«Зачем пенсионерам и малоимущим фрукты и овощи? Витамины им не положены…».

«Эта система льгот выглядит как профанация. Имею право на льготу, как инвалид второй группы. Специально несколько месяцев записывала с чеков, сколько экономии на продуктах благодаря этой льготе. Получилось от 5 до 15 рублей в месяц. В среднем примерно 8 рублей экономии. Это стоит того? А на это ведь выделяются огромные деньги. Лучше бы добавили к пенсии 20 рублей. Зато государство может заявлять о заботе о малоимущих».

«И все равно дорого и вдобавок невкусное, что клубника, что помидоры».

«Торговые сети на добровольных началах продлили скидки и предоставили их при покупке определенных товаров. А могли бы этого не делать. Это не внимание, добрая воля и согласие. Всем не угодишь».

«Очень хорошо со скидкой, спасибо!»

«Тогда пусть в достатке будут ваши морковь, капуста, картофель, яблоки, лук…».

«Сегодня была в „Евроопте“, скидка — 8 копеек. Вот думаю, может, на Канары рвануть».

«Так и дурят люди! У нас у всех карточки магазинов для пенсионеров. А тут — отобрали… Уменьшили».

«Никогда никаких скидок мне нигде не предлагали, как пенсионерке. Не пользовались ни разу».

«Не знаю, где 10%, в основном — 5−7%, не более».

«Мне 67 лет, никогда не покупала ничего по реквизитам. Предпочитаю покупать продукты, когда мне удобно, а не покупать по скидкам».

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