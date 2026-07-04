В Гомеле за бесценок продают гигантский лабораторный комплекс
- 4.07.2026, 18:29
Покупателей на здание бывшего университета пока не нашлось.
Большой учебно-лабораторный комплекс снова продают в Гомеле, заметил объявление БУТБ Office Life.
Полгода назад он стоил почти в пять раз дороже. Но с учетом того, что объект не могут продать уже почти шесть месяцев, цена заметно упала. Ранее учебно-лабораторный комплекс принадлежал ГГТУ имени П.Сухого.
Сейчас на электронной площадке «БУТБ-Имущество» за него просят более 1,844 млн. В январе ценник был 9,1 млн за корпус общей площадью 8,1 тыс. «квадратов».
Однако покупателей не нашлось, и к новому аукциону в мае объект подешевел вдвое. Новые торги запланированы на 21 июля.
Комплекс высотой от 2 до 12 этажей построен из панелей и кирпича, его территория оборудована асфальтобетонным покрытием, тротуарами, воротами, ограждениями и площадкой для сбора мусора.
Покупатель получит право аренды земельных участков, которые нужны для обслуживания комплекса. Причем часть помещений сдана в аренду, некоторые договоры действуют до 2028 года.
Победитель аукциона в течение 18 месяцев должен возместить затраты на подготовку документации, выполнить текущий ремонт и благоустройство территории, а при необходимости провести реконструкцию или капремонт.
Комплекс нужно использовать по назначению не менее двух лет, но исключено оказание услуг ритуального характера. За нарушение условий предусмотрены штрафы до 50% цены продажи и возможность расторжения договора через суд.