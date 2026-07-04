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В Гомеле за бесценок продают гигантский лабораторный комплекс

  • 4.07.2026, 18:29
В Гомеле за бесценок продают гигантский лабораторный комплекс
Фото: «БУТБ-Имущество»

Покупателей на здание бывшего университета пока не нашлось.

Большой учебно-лабораторный комплекс снова продают в Гомеле, заметил объявление БУТБ Office Life.

Полгода назад он стоил почти в пять раз дороже. Но с учетом того, что объект не могут продать уже почти шесть месяцев, цена заметно упала. Ранее учебно-лабораторный комплекс принадлежал ГГТУ имени П.Сухого.

Сейчас на электронной площадке «БУТБ-Имущество» за него просят более 1,844 млн. В январе ценник был 9,1 млн за корпус общей площадью 8,1 тыс. «квадратов».

Фото: «БУТБ-Имущество»

Однако покупателей не нашлось, и к новому аукциону в мае объект подешевел вдвое. Новые торги запланированы на 21 июля.

Комплекс высотой от 2 до 12 этажей построен из панелей и кирпича, его территория оборудована асфальтобетонным покрытием, тротуарами, воротами, ограждениями и площадкой для сбора мусора.

Покупатель получит право аренды земельных участков, которые нужны для обслуживания комплекса. Причем часть помещений сдана в аренду, некоторые договоры действуют до 2028 года.

Победитель аукциона в течение 18 месяцев должен возместить затраты на подготовку документации, выполнить текущий ремонт и благоустройство территории, а при необходимости провести реконструкцию или капремонт.

Комплекс нужно использовать по назначению не менее двух лет, но исключено оказание услуг ритуального характера. За нарушение условий предусмотрены штрафы до 50% цены продажи и возможность расторжения договора через суд.

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