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В Москве резко выросли пробки из-за очередей на заправки

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  • 4.07.2026, 18:38
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В Москве резко выросли пробки из-за очередей на заправки
Иллюстрационное фото

Топливный кризис все больше сказывается на жизни российской столицы.

Топливный кризис, вызванный ударами ВСУ по российской нефтепереработке, все больше сказывается на жизни в Москве, крупнейшем мегаполисе России и одном из крупнейших в Европе с населением 13,3 млн человек, а с учетом Мособласти — около 19 миллионов.

В начале недели некоторые крупные заправочные сети, включая «Газпром нефть», «Лукойл» и Teboil ввели ограничения на заливку бензина и дизтоплива в один бак, после чего на некоторых АЗС столицы, как и в других регионах, стали скапливаться очереди из желающих заправиться автомобилистов. Москвичи рассказывают, что на некоторых станциях бензина нет вообще, а на тех, где топливо в наличии, им приходится стоять в очередях от 20 минут до 2 часов, сообщает The Moscow Times.

«Ситуация плохая. Везде очереди. Где-то вообще бензина нет — можно три заправки проехать мимо, где вообще нет топлива. Потом ты в очереди стоишь — можешь час отстоять, два, можешь 30 минут отстоять, как повезет», — рассказала Reuters жительница Москвы Мария. Она отметила, что старается пересаживаться на общественный транспорт, потому что с топливом в городе «беда». На этом фоне в последние две недели, как пишет Mash, пробки в Москве выросли на 15-20%, так как автомобилисты «все чаще стоят не только в заторах, но и в ожидании свободной колонки». Как утверждает канал, из-за этого «локальные заторы» теперь местами появляются даже в ночное время.

Заметнее всего ситуация с пробками ухудшилась на Садовом и Третьем транспортном кольце (ТТК), южном и северо-восточном участках МКАД, а также на Ленинградском, Дмитровском, Волгоградском шоссе и Кутузовском проспекте, сообщает Mash. В области проблемы с движением из-за очередей на АЗС возникают чаще всего по Новорижскому, Дмитровскому, Волгоградскому и Щелковскому шоссе. Кто-то из водителей стоит в очередях на заправку, а иные — едут искать свободную АЗС. В связи с этим утром и вечером пробки в столице стабильно достигают 8-10 баллов, а днем — около 6.

В середине июня Московский нефтезавод «Газпромнефти» в Капотне (МНПЗ) дважды подвергался ударам украинских дронов, в результате чего на нем вспыхивали мощные пожары. По данным Reuters, это привело к полной остановке работы завода, и, по информации источников, его смогут ввести в строй не раньше 2027 года. Также под атаки дронов в течение последних месяцев попадали другие НПЗ, снабжающие Москву по продуктопроводам, — в Ярославле, Рязани и Кстово.

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