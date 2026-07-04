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В США создали синтетическую форму жизни

  • 4.07.2026, 19:25
В США создали синтетическую форму жизни

Лид: Она умеет питаться, расти и размножаться.

Ученые из Университета Миннесоты впервые создали синтетическую клетку, способную питаться, расти и размножаться так же, как обычная живая клетка – и все это из неживых химических компонентов, сообщает Futurism.

Клетку назвали SpudCell – по словам исследователей, это «первая синтетическая клетка с полным клеточным циклом», которая способна расти, реплицировать собственный геном, делиться и проходить через отбор и конкуренцию на протяжении нескольких поколений.

«Мы воссоздали в химии то, что раньше было возможно только в биологии, – полный набор поведенческих реакций клетки. Это доказывает, что самые фундаментальные функции жизни, такие как рост и размножение, не требуют какой-то магической искры», – отметила руководительница исследования, синтетический биолог Кейт Адамала.

Несмотря на громкие заявления, SpudCell пока что очень примитивна – по сложности напоминает обычную бактерию. Впрочем, исследовательница видит в этом преимущество:

«Я знаю полный список ингредиентов клетки, знаю точно, какие химические вещества, какие молекулы и в каких концентрациях. Она полностью определена, а это значит, что мы можем ее совершенствовать».

Сама Адамала описала своё творение довольно скромно, назвав его очень слабым организмом, который пока способен лишь питаться и изредка делиться.

По данным издания, SpudCell состоит примерно из 150–200 молекул – тогда как обычная живая клетка может содержать миллиарды. Чтобы клетка делилась примерно раз в 12 часов, учёным приходится кормить её вручную и поддерживать температуру около 30 °C. Для сравнения: кишечная палочка делится каждые 30 минут. Самостоятельно вырабатывать белки SpudCell также не умеет – то есть без постоянного «кормления» со стороны людей она не выживет.

Можно ли назвать SpudCell «жизнью» – вопрос, который до сих пор вызывает споры среди учёных. Профессор биоинженерии Стэнфордского университета Дрю Энди высказался осторожно:

«Я бы сказал, что Кейт создала клетку. Я не думаю, что она создала жизнь».

В то же время он признал, что эта работа открывает путь к будущему, где больше людей смогут создавать клетки самостоятельно.

Другие исследователи настроены более оптимистично. Ученый Института Дж. Крейга Вентера Джон Гласс, не принимавший участия в исследовании, заявил изданию New York Times, что команда Адамалы создала неживую синтетическую клетку, которая значительно ближе к «живой», чем что-либо другое, созданное ранее в этой области науки.

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