Авиация ВСУ уничтожила пункты управления оккупантов 4.07.2026, 19:58

ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

Перед ударом украинские дроны сожгли российский ЗРК «Бук».

Ежедневно украинские защитники уничтожают боевую технику и живую силу российских оккупантов. На этот раз Национальная гвардия Украины уничтожила полевой пункт управления вражеских зенитчиков и самоходный ЗРК «Бук».

Кадры боевых действий публикует подразделение Национальной гвардии Lasar`s Group. Национальные гвардейцы действовали при содействии Воздушных сил ВСУ.

Операция, в которой также принимало участие подразделение «Хартия», состояла из двух этапов и проходила в зоне ответственности 2-го корпуса НГУ. Планирование и координацию осуществляла Группировка объединенных сил совместно с аналитиками разведки Lasar’s Group.

«Конечной целью стали пункты управления россиян, но для нанесения ударов по ним нужно было проложить путь для авиации. Этим и занялись «Лазари», – говорится в сообщении.

Экипажам дроноводов Lasar’s Group удалось уничтожить ЗРК «Бук», который россияне спрятали в роще, используя его для прикрытия пунктов управления. После этого боевая авиация нанесла авиаудар по основному и резервному пунктам управления. После чего дронщики 151-й ОМБр наносили удары по целям.

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