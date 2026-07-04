Авиация ВСУ уничтожила пункты управления оккупантов
- 4.07.2026, 19:58
Перед ударом украинские дроны сожгли российский ЗРК «Бук».
Ежедневно украинские защитники уничтожают боевую технику и живую силу российских оккупантов. На этот раз Национальная гвардия Украины уничтожила полевой пункт управления вражеских зенитчиков и самоходный ЗРК «Бук».
Кадры боевых действий публикует подразделение Национальной гвардии Lasar`s Group. Национальные гвардейцы действовали при содействии Воздушных сил ВСУ.
Операция, в которой также принимало участие подразделение «Хартия», состояла из двух этапов и проходила в зоне ответственности 2-го корпуса НГУ. Планирование и координацию осуществляла Группировка объединенных сил совместно с аналитиками разведки Lasar’s Group.
«Конечной целью стали пункты управления россиян, но для нанесения ударов по ним нужно было проложить путь для авиации. Этим и занялись «Лазари», – говорится в сообщении.
Экипажам дроноводов Lasar’s Group удалось уничтожить ЗРК «Бук», который россияне спрятали в роще, используя его для прикрытия пунктов управления. После этого боевая авиация нанесла авиаудар по основному и резервному пунктам управления. После чего дронщики 151-й ОМБр наносили удары по целям.