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«Может, как-то проскочим эту Россию»

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  • 4.07.2026, 20:04
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«Может, как-то проскочим эту Россию»

Белоруска объяснила, почему едет с ребенком на отдых через РФ.

Жительница одного из райцентров Гомельской области планирует в августе отправиться с 10-летней дочерью на отдых в самопровозглашенную Абхазию. Два недавних инцидента с белорусскими туристическими автобусами не заставили ее передумать. Сайт правозащитной организации «Гомельская Вясна» публикует ее рассуждения о выборе места для отдыха.

«На большее у меня денег не хватает»

Нина (имя изменено из соображений безопасности) работает педагогом в бюджетном учреждении и воспитывает дочь одна. По ее словам, добраться до моря в других странах ей не по карману. Вариант с шенгенской визой она даже не рассматривает.

До полномасштабной войны она с дочерью ежегодно ездила отдыхать в Одессу или окрестности. Сейчас, по ее словам, дорога в Украину закрыта, из вариантов остались только Россия и Абхазия — самопровозглашенная республика, которую не признает международное сообщество.

«Я читала про Абхазию. Ее Украина не бомбит, потому что считает частью Грузии. Поэтому и решила ехать туда. А где я еще со своей педагогической зарплатой отдохну за 1000 российских рублей в день? На большее у меня денег не хватает. Даже перелет в Грузию самолетом мне не по карману», — рассказала женщина.

Чтобы попасть в Абхазию, Нине с дочерью все равно предстоит пересечь территорию России, где на прошлой неделе произошли два инцидента с транспортом белорусских туристов — в одном случае погибла женщина, пострадали несколько детей. Женщина знает об этих случаях, но рассчитывает, что поезд окажется безопаснее автобуса.

«Нам главное эту Россию как-то переехать. Ведь белорусские автобусы там обстреляли. А мы едем на поезде — Минск-Адлер, но в российском вагоне. Купили билеты сначала из Гомеля до Злынки (станция и город в Брянской области России. — Прим. ред.), а потом Злынка-Адлер. Так дешевле. Ну и надеемся, что, может, как-то проскочим эту Россию до Адлера. А оттуда нас быстро заберет трансфер до Абхазии», — поделилась планами Нина.

«Мне надоело всего бояться»

На замечание о том, что практически вся территория России сейчас является зоной боевых действий — там могут падать сбитые дроны, неконтролируемо сходить авиабомбы с российских бомбардировщиков, происходить провокации со стороны самих российских властей, — Нина ответила, что не видит смысла постоянно чего-то опасаться.

«Ну так и в нашем городе можем идти, и кирпич на голову упадет, или машина собьет. Мне надоело всего бояться. Тем более что войны сейчас повсюду. Вон Иран и по Дубаи стрелял, когда его Америка бомбила. И Турция с Египтом недалеко от той войны. Даже не знаешь, куда податься, чтобы было спокойно», — сказала женщина.

Она признает опасность поездки, но не видит для себя других вариантов отдыха. По ее словам, среди ее знакомых уже есть люди, которые в этом году отдыхали в Гагре и вернулись без происшествий — на это она и рассчитывает.

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