Зеленский: Россия проиграла Черное море 4.07.2026, 19:46

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Украина показала масштаб потерь Черноморского флота РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проиграла Черное море. Также на его встрече с военными была замечена схема с уничтожеными кораблями Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает Telegram главы Украины и канал советника министра обороны Украины Сергея Стерненко.

«ВМС Украины вместе с другими составляющими Сил обороны и безопасности сделали то, что многие считали невозможным. Россия проиграла Черное море», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что, начиная с освобождения острова Змеиный и продолжая операции против российского флота, портов и оккупационных сил в Крыму, Украина доказывает, что Черное и Азовское моря не станут местом покоя для РФ.

«Каждый сейчас видит, что мы отобрали инициативу у России и возвращаем эту войну туда, откуда она и пришла - на русскую землю, в русское небо, на русские берега. В родную гавань этой войны... И каждое чистое сердце в мире ждет от Украины только одного - что мы одолим эту русскую сволочь», - сказал президент.

Также накануне Дня ВМС Зеленский отметил украинских воинов, вручил боевое знамя и ленты «За мужество и отвагу» военным частям.

Кроме того, он анонсировал решение о создании в Одессе новой Академии военно-морских сил.

«Знаю, что есть такая потребность наших ВМС, есть соответствующая способность и, главное, желание наших курсантов, нашей молодежи служить Украине и защищать Украину. Обязательно реализуем все наши задачи», - добавил глава государства.

Сегодня Владимир Зеленский провел координационное совещание с командованием ВМС ВСУ по вопросам южного региона. Советник главы Минобороны Сергей Стерненко обратил внимание, что на видео попала схема с кораблями Черноморского флота РФ.

В частности, на схеме показаны основные боевые корабли, десантный и вспомогательный флот, а также степень их поражения. Так:

* из 33 основных боевых кораблей - 4 уничтожены, 8 поражены;

* из 34 десантных кораблей – 15 уничтожено, 10 поражено;

* из 23 вспомогательных судов - 3 уничтожены, 9 поражены.

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