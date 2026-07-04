закрыть
4 июля 2026, суббота, 21:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Россия проиграла Черное море

  • 4.07.2026, 19:46
  • 2,320
Зеленский: Россия проиграла Черное море
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

Украина показала масштаб потерь Черноморского флота РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проиграла Черное море. Также на его встрече с военными была замечена схема с уничтожеными кораблями Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает Telegram главы Украины и канал советника министра обороны Украины Сергея Стерненко.

«ВМС Украины вместе с другими составляющими Сил обороны и безопасности сделали то, что многие считали невозможным. Россия проиграла Черное море», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что, начиная с освобождения острова Змеиный и продолжая операции против российского флота, портов и оккупационных сил в Крыму, Украина доказывает, что Черное и Азовское моря не станут местом покоя для РФ.

«Каждый сейчас видит, что мы отобрали инициативу у России и возвращаем эту войну туда, откуда она и пришла - на русскую землю, в русское небо, на русские берега. В родную гавань этой войны... И каждое чистое сердце в мире ждет от Украины только одного - что мы одолим эту русскую сволочь», - сказал президент.

Также накануне Дня ВМС Зеленский отметил украинских воинов, вручил боевое знамя и ленты «За мужество и отвагу» военным частям.

Кроме того, он анонсировал решение о создании в Одессе новой Академии военно-морских сил.

«Знаю, что есть такая потребность наших ВМС, есть соответствующая способность и, главное, желание наших курсантов, нашей молодежи служить Украине и защищать Украину. Обязательно реализуем все наши задачи», - добавил глава государства.

Сегодня Владимир Зеленский провел координационное совещание с командованием ВМС ВСУ по вопросам южного региона. Советник главы Минобороны Сергей Стерненко обратил внимание, что на видео попала схема с кораблями Черноморского флота РФ.

В частности, на схеме показаны основные боевые корабли, десантный и вспомогательный флот, а также степень их поражения. Так:

* из 33 основных боевых кораблей - 4 уничтожены, 8 поражены;

* из 34 десантных кораблей – 15 уничтожено, 10 поражено;

* из 23 вспомогательных судов - 3 уничтожены, 9 поражены.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский