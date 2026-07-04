В Минске горело общежитие 4.07.2026, 19:44

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Иллюстрационное фото: МЧС

Людей из здания эвакуировали.

Днем 4 июля в общежитии на улице Бровки в Минске произошел пожар. Никто не пострадал, сообщили в МЧС.

Сообщение о возгорании поступило днем.

«По прибытии подразделений к месту происшествия в одной из комнат на втором этаже происходило загорание постельных принадлежностей», — рассказали МЧС.

После срабатывания системы оповещения администрация общежития эвакуировала 15 человек.

Пожар ликвидировали спасатели. Причина случившегося устанавливается.

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