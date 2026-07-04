закрыть
4 июля 2026, суббота, 21:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске горело общежитие

  • 4.07.2026, 19:44
  • 1,346
В Минске горело общежитие
Иллюстрационное фото: МЧС

Людей из здания эвакуировали.

Днем 4 июля в общежитии на улице Бровки в Минске произошел пожар. Никто не пострадал, сообщили в МЧС.

Сообщение о возгорании поступило днем.

«По прибытии подразделений к месту происшествия в одной из комнат на втором этаже происходило загорание постельных принадлежностей», — рассказали МЧС.

После срабатывания системы оповещения администрация общежития эвакуировала 15 человек.

Пожар ликвидировали спасатели. Причина случившегося устанавливается.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский