В Минске горело общежитие
- 4.07.2026, 19:44
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Людей из здания эвакуировали.
Днем 4 июля в общежитии на улице Бровки в Минске произошел пожар. Никто не пострадал, сообщили в МЧС.
Сообщение о возгорании поступило днем.
«По прибытии подразделений к месту происшествия в одной из комнат на втором этаже происходило загорание постельных принадлежностей», — рассказали МЧС.
После срабатывания системы оповещения администрация общежития эвакуировала 15 человек.
Пожар ликвидировали спасатели. Причина случившегося устанавливается.