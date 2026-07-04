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Доллар в Беларуси может приблизиться к трем рублям

  • 4.07.2026, 20:27
Доллар в Беларуси может приблизиться к трем рублям

Финансовый аналитик дал прогноз курса к началу осени.

Беларусский валютный рынок в июле с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней июня. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Михаил Грачев для госиздания «Минск-Новости».

«В том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 80 рублей и двинется выше, на беларусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх, — прогнозирует аналитик. — Здесь можно ожидать, что доллар выйдет на отметку 2,925−2,950 рубля. Ближе к трем рублям курс доллара может выйти к началу осени, когда на финансовом рынке традиционно растет активность».

Напомним, на торгах Беларусской валютно-фондовой биржи доллар на этой неделе то дорожал, то дешевел. На 4 июля официальный курс американской валюты — 2,905 рубля.

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