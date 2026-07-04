Белорусский боец Влад Ковалев защитил чемпионский титул 4.07.2026, 21:09

Спортсмен победил россиянина удушающим приемом в первом раунде.

Известный белорусский боец Влад Ковалев по прозвищу Белаз, выступающий в смешанных единоборствах, защитил чемпионский титул в среднем весе лиги RCC, пишет Onlíner.

Влад выступает в российской лиге RCC (Russian Cagefighting Championship) и на очередном турнире, прошедшем в Екатеринбурге, защитил чемпионский пояс. Титульный поединок белоруса с россиянином Михаилом Разгозиным стал главным боем ивента RCC 25. Однако долгой борьбы в пятираундовом формате не получилось: Ковалев победил соперника уже в первом раунде благодаря успешному удушающему приему. Для 27-летнего бойца это уже вторая защита пояса.

Фото: instagram.com/rcc_mma

Фото: instagram.com/rcc_mma

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com