Белорусский боец Влад Ковалев защитил чемпионский титул
- 4.07.2026, 21:09
Спортсмен победил россиянина удушающим приемом в первом раунде.
Известный белорусский боец Влад Ковалев по прозвищу Белаз, выступающий в смешанных единоборствах, защитил чемпионский титул в среднем весе лиги RCC, пишет Onlíner.
Влад выступает в российской лиге RCC (Russian Cagefighting Championship) и на очередном турнире, прошедшем в Екатеринбурге, защитил чемпионский пояс. Титульный поединок белоруса с россиянином Михаилом Разгозиным стал главным боем ивента RCC 25. Однако долгой борьбы в пятираундовом формате не получилось: Ковалев победил соперника уже в первом раунде благодаря успешному удушающему приему. Для 27-летнего бойца это уже вторая защита пояса.