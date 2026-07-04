Зеленский призвал ОБСЕ предоставить ракеты Patriot 4.07.2026, 21:21

Украина рассчитывает на политическую волю партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам сессии ОБСЕ и заявил, что РФ хочет сломать сопротивление украинского народа баллистикой. В связи с этим он призвал усилить ПВО Украины, сообщает «РБК-Украина».

Зеленский подчеркнул, что Россия использует баллистические ракеты как свой последний аргумент, чтобы продолжать войну. И именно на это Кремль делает ставку.

«Они хотят, чтобы баллистические ракеты сломали наше сопротивление и волю украинского народа. Именно поэтому нам нужно больше ПВО. Речь идет о ежедневной защите жизни. Украина критически нуждается в ракетах-перехватчиках для Patriot. Мы все знаем: наши партнеры их имеют. То, что нужно сейчас, - это политическая воля, чтобы предоставить их. Прежде всего в Соединенных Штатах», - сказал президент.

Он отметил, что сегодня День независимости США и Америка вместе со свободным миром может помочь Украине защитить независимость нашей страны от РФ.

Поэтому Зеленский призвал и дальше четко выступать против российского террора и настаиваеть на потребности Украины в ПВО.

«Помогите сделать так, чтобы наше ПВО, наши системы Patriot никогда не оставались без нужных им ракет. Именно это спасает жизнь», - резюмировал глава государства.

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