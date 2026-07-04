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Путин теряет контроль над элитой

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  • 4.07.2026, 16:38
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Путин теряет контроль над элитой
ФОТО: GETTY IMAGES

В России все громче говорят о поражении в войне.

В России все чаще раздается публичная критика в адрес президента Владимира Путина, что еще недавно было практически невозможно. Как пишет издание The Hill, причиной стали накопившиеся экономические проблемы, дефицит топлива, рост инфляции, удары по российской энергетической инфраструктуре и большие потери армии в войне против Украины.

Экономист Владимир Милов, ранее занимавший пост заместителя министра энергетики РФ, а ныне находящийся в эмиграции, считает, что ситуация стремительно ухудшается. По его словам, то, что происходит в России сейчас, «это кризис».

«То, что мы видим сейчас, – это чрезвычайное ускорение публичных признаний того, что мы в беде», – сказал оппозиционер.

Однако гораздо более показательными в этом плане являются заявления влиятельных представителей самого путинского режима. Так, Герман Греф, который был министром экономики во время первых двух президентских сроков Путина, а сейчас является главой крупнейшего банка страны – «Сбербанка» – и по-прежнему остается одним из самых влиятельных представителей российской элиты, недавно открыто заговорил о необходимости завершения войны.

«Я не думаю, что есть хоть один человек, которого сейчас волнует что-то больше, чем как можно более быстрое завершение боевых действий, это очевидно», – сказал он, комментируя экономические проблемы России.

The Hill отмечает, что важным фактором давления на Кремль стали успехи Украины в сфере дальнобойных беспилотников и ракетных технологий. Украинские удары всё чаще поражают цели в оккупированном Крыму и на территории России, нанося не только материальный, но и психологический ущерб. Обычные россияне всё сильнее ощущают последствия войны: сталкиваются с перебоями в поставках топлива, высокими ценами, очередями на заправках и вынуждены отказываться от отдыха в Крыму.

В то же время аналитики предполагают, что Путин может получать искажённую информацию о реальном положении дел на фронте. В частности, упоминается утечка карты Минобороны РФ, на которой были обозначены как захваченные те населённые пункты, которые фактически оставались под контролем Украины.

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