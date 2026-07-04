«Аэрофлот» и Belavia запустили единые билеты
- 4.07.2026, 17:13
Теперь через Минск можно летать в три страны.
Пассажиры, следующие из России, смогут купить единый билет на два самолета разных авиакомпаний, рассказали в «Аэрофлоте», заметил Office life.
Предложение действует при путешествии в три страны.
Также по единому билету можно будет вылететь из Минска, Гомеля, Бреста и Могилева. Рассказываем подробности.
Belavia и «Аэрофлот» заключили интерлайн-соглашение. Таким образом, пассажиры из России смогут летать в Грузию, Израиль и Туркменистан через Минск по единому билету.
Это касается рейсов в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Тель-Авив и Туркменбаши.
До Минска пассажиры доберутся рейсом «Аэрофлота», а далее их доставит Belavia.
Но не только из РФ можно будет пользоваться новой услугой. Соглашение актуально и для перевозок из Минска, Гомеля, Бреста и Могилева в Москву или Санкт-Петербург. Там можно будет пересесть на рейсы «Аэрофлота».
При этом единый билет можно оформить по двум тарифам – с багажом и без.
Подобное не получится при полете в/из Туркменистана. Здесь в любом случае придется оформить билет с багажом.
Регистрация на рейсы будет сквозной. Пассажиры смогут сдать багаж и получить посадочные талоны до конечного пункта.