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«Аэрофлот» и Belavia запустили единые билеты

  • 4.07.2026, 17:13
«Аэрофлот» и Belavia запустили единые билеты
Фото: charter97.org

Теперь через Минск можно летать в три страны.

Пассажиры, следующие из России, смогут купить единый билет на два самолета разных авиакомпаний, рассказали в «Аэрофлоте», заметил Office life.

Предложение действует при путешествии в три страны.

Также по единому билету можно будет вылететь из Минска, Гомеля, Бреста и Могилева. Рассказываем подробности.

Belavia и «Аэрофлот» заключили интерлайн-соглашение. Таким образом, пассажиры из России смогут летать в Грузию, Израиль и Туркменистан через Минск по единому билету.

Это касается рейсов в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Тель-Авив и Туркменбаши.

До Минска пассажиры доберутся рейсом «Аэрофлота», а далее их доставит Belavia.

Но не только из РФ можно будет пользоваться новой услугой. Соглашение актуально и для перевозок из Минска, Гомеля, Бреста и Могилева в Москву или Санкт-Петербург. Там можно будет пересесть на рейсы «Аэрофлота».

При этом единый билет можно оформить по двум тарифам – с багажом и без.

Подобное не получится при полете в/из Туркменистана. Здесь в любом случае придется оформить билет с багажом.

Регистрация на рейсы будет сквозной. Пассажиры смогут сдать багаж и получить посадочные талоны до конечного пункта.

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