В Полоцке запустили движение по новому мосту
- 4.07.2026, 18:09
Реконструкция должна разгрузить центр города от пробок.
3 июля в Полоцке открыли движение по обновленному мосту на улице Октябрьской. Для того, чтобы чиновники смогли торжественно перерезать красную ленточку аккурат ко Дню Независимости, строителям пришлось гнать сроки и сдавать объект на полгода раньше проектного графика.
Предыдущая конструкция моста была возведена в 1962 году и перестала соответствовать современным транспортным нагрузкам. Во время реконструкции старые железобетонные опорные балки были полностью заменены на новые. Длина сооружения осталась прежней и составляет 112 метров, при этом ширина объекта увеличилась вдвое — до 27 метров. Проезжая часть расширена с двух до четырех полос (по две в каждом направлении), между ними устроен разделительный островок безопасности.
На мосту уложено новое асфальтобетонное покрытие, смонтированы оцинкованные ограждения и декоративная подсветка с гербом города. Для пешеходов предусмотрены тротуары шириной 2,25 метра, с одной стороны оборудована велодорожка. Также реализованы элементы безбарьерной среды: пониженные бордюры и тактильная плитка для людей со слабым зрением. Помимо обновления самого моста, строители заменили инженерные коммуникации, ливневую канализацию с очистными сооружениями, обновили подъезды к сооружению и изменили схему работы светофоров.
Введение моста в эксплуатацию позволит разгрузить центр города от транспортных заторов.