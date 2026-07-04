В Полоцке запустили движение по новому мосту 4.07.2026, 18:09

Фото: sb.by

Реконструкция должна разгрузить центр города от пробок.

3 июля в Полоцке открыли движение по обновленному мосту на улице Октябрьской. Для того, чтобы чиновники смогли торжественно перерезать красную ленточку аккурат ко Дню Независимости, строителям пришлось гнать сроки и сдавать объект на полгода раньше проектного графика.

Предыдущая конструкция моста была возведена в 1962 году и перестала соответствовать современным транспортным нагрузкам. Во время реконструкции старые железобетонные опорные балки были полностью заменены на новые. Длина сооружения осталась прежней и составляет 112 метров, при этом ширина объекта увеличилась вдвое — до 27 метров. Проезжая часть расширена с двух до четырех полос (по две в каждом направлении), между ними устроен разделительный островок безопасности.

Фото: sb.by

На мосту уложено новое асфальтобетонное покрытие, смонтированы оцинкованные ограждения и декоративная подсветка с гербом города. Для пешеходов предусмотрены тротуары шириной 2,25 метра, с одной стороны оборудована велодорожка. Также реализованы элементы безбарьерной среды: пониженные бордюры и тактильная плитка для людей со слабым зрением. Помимо обновления самого моста, строители заменили инженерные коммуникации, ливневую канализацию с очистными сооружениями, обновили подъезды к сооружению и изменили схему работы светофоров.

Введение моста в эксплуатацию позволит разгрузить центр города от транспортных заторов.

Фото: sb.by

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