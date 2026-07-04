Великобритания планирует использовать летающие такси на поле боя 4.07.2026, 18:59

Дроны хотят использовать для доставки боеприпасов и переброски военных.

Министерство обороны Великобритании и Пентагон ведут переговоры о возможном использовании практически бесшумного электрического «летающего такси» на поле боя. Дрон планируется использовать на фронте для транспортировки боеприпасов, а также для быстрого перемещения офицеров.

Стартап Vertical Aerospace, который планирует запустить электрический летательный аппарат Valo в серийное производство уже с 2030 года, ведет переговоры с оборонными ведомствами Лондона и Вашингтона. Об этом пишет издание Telegraph.

По мнению руководства компании, электрический аппарат вертикального взлета и посадки Valo после дооснащения гибридным двигателем хорошо подойдет для материально-технического обеспечения на поле боя. Его также можно использовать для перемещения персонала, скажем, между кораблями Королевского флота.

Среди преимуществ аппарата разработчики отмечают его практически идеальную бесшумность. Также самолет может совершать полеты автономно, без пилота. Кроме того, аккумуляторы Valo можно использовать для питания электрооборудования на передовой в качестве альтернативы дизель-генераторам.

Vertical Aerospace утверждает, что их прямые конкуренты eVTOL, аппараты, разрабатываемые калифорнийскими компаниями Joby и Archer, менее подходят для использования на поле боя, поскольку они слишком малы, чтобы их можно было переоборудовать гибридными двигателями. В свою очередь, бристольский стартап планирует удалить четыре из восьми батарей Valo, чтобы освободить место для дополнительного топливного бака.

Кроме того, «такси», расходы на которое составляют 1200–1500 долларов США, будет дешевле в эксплуатации, чем вертолет, обслуживание которого обходится примерно в 10 000 долларов, что очень важно для военных.

Гибридный Valo будет иметь радиус действия 1000 миль, то есть примерно 1600 км, или 650 км с полезной нагрузкой в 1,2 тонны. Компания планирует производить 900 аппаратов в год.

Впрочем, стартап не успел провести некоторые испытания прототипа, и теперь планы по получению сертификата от регулирующих органов Великобритании и ЕС находятся под угрозой.

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