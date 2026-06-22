Зеленский поднимает ставки: чего ждать после окончания ультиматума Лукашенко 22.06.2026, 15:28

Владимир Фесенко

Политолог приводит три варианта развития событий.

Президент Украины Владимир Зеленский повторил свой ультиматум Лукашенко и заявил, что белорусский диктатор должен снять ретрансляторы для российских дронов, иначе это сделают сами украинцы.

Почему Киев именно сейчас, спустя четыре года войны, так жестко ставит вопрос перед белорусским диктатором?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Это демонстрация и возможности, и способности вести переговоры с позиции силы. Такой же подход Зеленский демонстрирует по отношению к России. Это тоже заметно в последние месяцы. Конечно же, это связано с усилением военного потенциала Украины. С возможностью ВСУ вести эффективную воздушную войну, отвечая на воздушные атаки России. Причем не только дронами.

Сегодняшняя атака на военный завод в Воронеже показала, что могут быть и ракетные атаки. Это главный фактор. Украина не выступает в роли просителя. Украина может жестко защищать свои интересы.

Другое дело, что я абсолютно уверен в том, что Зеленский, тем более украинцы, не хотят воевать с Беларусью.

Украинцам не нравится режим Лукашенко, который поддерживает Россию, но украинцы не хотят второго фронта. Не хотят войны с Беларусью. Думаю, что сама форма, именно ультимативная, может быть повышением ставок. Можно было бы обойтись без ультиматума. Просто жестко поставить требования о том, что режим Лукашенко должен решить эту проблему. Украина это воспринимает как участие в войне против нас, но не ставить временных ультиматумов. Это было бы, на мой взгляд, более правильно. Но весьма вероятно, что Зеленский сознательно идет на повышение ставок.

— Для чего?

— Думаю, что прежде всего для того, чтобы таким образом подтолкнуть режим Лукашенко и некоторых наших западных партнеров, чтобы начались переговоры по этому вопросу. Самый оптимальный способ решения этой проблемы — это не военный путь. Даже превентивный удар со стороны Украины имел бы много негативных последствий, в том числе и для нас. Не с точки зрения военных последствий. Скорее, это риск втягивания Беларуси в войну.

Это может быть воспринято негативной частью наших международных партнеров. Поэтому здесь негатива будет больше, чем позитива, если использовать силу оружия. А вот таким образом подтолкнуть и режим Лукашенко, и некоторых наших партнеров, возможно не только западных (Китай), к переговорам, которые помогут решить эту проблему с режимом Лукашенко.

Это может стать хорошим прецедентом для начала таких же переговоров и с Россией. Речь может идти о закрытых переговорах. Но именно дипломатический путь, переговорный путь является оптимальным способом решения этой проблемы.

— Как могут развиваться события после истечения срока ультиматума Зеленского?

— По-разному могут развиваться события. Ультиматум может повиснуть в воздухе. То есть все может обойтись такой риторической эскалацией.

Вот почему я говорю, что это ошибка именно сама форма ультиматума со сроком. Здесь Зеленский повторяет Трампа. И мы видим уже на примере Трампа — в большинстве случаев именно ультиматумы не работают. Предупреждение — да, давление — да, это может сработать, но без ультиматума. Сама форма, на мой взгляд, была не очень оптимальной в данном случае.

Но мне кажется, что, скорее всего, Зеленский намеренно пошел на это, чтобы ускорить развитие событий. Подтолкнуть разные стороны к переговорам по этому вопросу. Поэтому зависание — возможный вариант.

Да, это не самый лучший вариант для Зеленского, потому что ему будут напоминать об этом. Другой вариант, про который я уже сказал, это начало переговоров в закрытом режиме. Зеленский может сказать, что есть реакция, начались переговоры по этому вопросу. Без детализации, без конкретизации. Переговоры в закрытом режиме, как это часто бывает, либо консультации по этому вопросу. Переговоры могут и затянуться. Это самый оптимальный вариант дальнейшего развития событий.

Третий вариант — если со стороны режима Лукашенко будет какая-то жесткая реакция, отказ от обсуждения этой темы, агрессивная риторика. Тогда, может быть, например, такой сценарий, как атака этих дронов условными белорусскими партизанами.

Нечто подобное уже было, причем не один раз. То есть Украина к этому не причастна. Мол, «»да, мы поставили такой ультиматум, но вот нашлись друзья Украины на территории Беларуси, которые решили эту проблему, но Украина не берёт на себя ответственность за то, что вот эти ретрансляторы прекратили свою работу». Это тоже один из вариантов решения проблемы. Конечно, тут есть свои риски, но все-таки в данном случае минимальные. Украина формально не будет причастна к такого рода инциденту.

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