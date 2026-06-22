ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Воронеже 13 22.06.2026, 13:02

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Фото: Exilenova+

Атакован Воронежский завод полупроводниковых приборов.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Воронежу, сообщает украинский телеграм-канал Exilenova+.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 11:40 по минскому времени заявил, что в регионе объявлена ракетная опасность.

Exilenova+ утверждает, что атакован Воронежский завод полупроводниковых приборов. По данным украинской разведки, завод занимается в том числе производством деталей для ракет.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Москву и область массово атакуют дроны.

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