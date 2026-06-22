закрыть
22 июня 2026, понедельник, 15:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Воронеже

13
  • 22.06.2026, 13:02
  • 11,270
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Воронеже
Фото: Exilenova+

Атакован Воронежский завод полупроводниковых приборов.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Воронежу, сообщает украинский телеграм-канал Exilenova+.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 11:40 по минскому времени заявил, что в регионе объявлена ракетная опасность.

Exilenova+ утверждает, что атакован Воронежский завод полупроводниковых приборов. По данным украинской разведки, завод занимается в том числе производством деталей для ракет.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Москву и область массово атакуют дроны.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук