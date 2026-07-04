Lexus уступил первое место в рейтинге качества автомобилей 4.07.2026, 17:45

Немецкий бренд впервые за долгое время обошел японцев.

Porsche впервые за долгое время возглавил ежегодный рейтинг начального качества автомобилей, составленный аналитической компанией JD Power, сместив с первой строчки Lexus. Немецкий бренд показал лучший результат как среди премиальных марок, так и во всем рынке — 138 зарегистрированных проблем на 100 автомобилей, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Второе место занял Genesis с показателем 151, а третьим стал Ford, который оказался лучшим среди массовых брендов — 152 проблемы на 100 машин. Lexus и Nissan разделили четвертую позицию, набрав по 156 баллов. Средний показатель по отрасли составил 175, что заметно лучше прошлогоднего результата в 192.

По данным JD Power, столь значительное улучшение качества стало самым заметным почти за 30 лет проведения исследования. При этом единственной категорией, где число жалоб выросло, оказались мультимедийные системы. Владельцы чаще всего сообщали о проблемах с подключением Apple CarPlay и Android Auto, а также жаловались на отвлекающие сенсорные экраны и уведомления систем помощи водителю.

Лучшим автомобилем исследования вновь признан Porsche 911, набравший всего 110 проблем на 100 машин. Больше всего побед в отдельных сегментах получила BMW — сразу шесть моделей марки стали лидерами своих классов.

Исследование JD Power основано на ответах более 78 тысяч владельцев и арендаторов автомобилей в США. Оценка учитывает неисправности и замечания, выявленные в течение первых 90 дней эксплуатации. Чем ниже итоговый показатель, тем выше качество автомобиля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com