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Зеленский поздравил Трампа с Днем независимости США

  • 4.07.2026, 17:23
Зеленский поздравил Трампа с Днем независимости США
ФОТО: GETTY IMAGES

Он напомнил о помощи, которая спасает жизни украинцев.

Украина и США объединены общими ценностями, а американское лидерство сегодня является залогом защиты свободы по всему миру.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на его официальный Telegram-канал.

Глава Украины подчеркнул, что американская мечта о независимой и свободной стране уже два с половиной века служит ориентиром для других народов. В частности, в 20 веке именно помощь США уберегла мир от власти тиранов и заложила основу для продолжительного мира.

Сейчас, во время полномасштабной войны России против Украины, украинский народ борется за свою независимость с той же энергией, с которой американцы когда-то боролись за собственную свободу.

Зеленский выразил глубокую признательность Соединенным Штатам за поддержку и оказание критически важного вооружения.

«Американское оружие, от «джавелинов», которые президент США Дональд Трамп решил передать Украине, до «петриотов», наиболее надежно берегущих жизнь наших людей, - все то, чем Соединенные Штаты помогли нам в защите нашей страны, доказывает силу американского духа», - отметил президент.

Он добавил, что когда Украина обращается в Америку за системой Patriot, она верит в общие ценности, которые работают и сегодня.

Глава государства выразил официальные пожелания стратегическому партнеру по случаю национального праздника.

«Я желаю Америке счастливого 4 июля, президенту Америки и всем американцам - только успехов, а нам всем в мире, кто Америку ценит, - плодотворного сотрудничества», - подчеркнул Зеленский.

В конце своего обращения президент выразил уверенность, что в тесном взаимодействии свободные люди обязательно преодолеют зло и достигнут стабильного мира.

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