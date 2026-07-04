Зеленский поздравил Трампа с Днем независимости США
- 4.07.2026, 17:23
Он напомнил о помощи, которая спасает жизни украинцев.
Украина и США объединены общими ценностями, а американское лидерство сегодня является залогом защиты свободы по всему миру.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
Глава Украины подчеркнул, что американская мечта о независимой и свободной стране уже два с половиной века служит ориентиром для других народов. В частности, в 20 веке именно помощь США уберегла мир от власти тиранов и заложила основу для продолжительного мира.
Сейчас, во время полномасштабной войны России против Украины, украинский народ борется за свою независимость с той же энергией, с которой американцы когда-то боролись за собственную свободу.
Зеленский выразил глубокую признательность Соединенным Штатам за поддержку и оказание критически важного вооружения.
«Американское оружие, от «джавелинов», которые президент США Дональд Трамп решил передать Украине, до «петриотов», наиболее надежно берегущих жизнь наших людей, - все то, чем Соединенные Штаты помогли нам в защите нашей страны, доказывает силу американского духа», - отметил президент.
Он добавил, что когда Украина обращается в Америку за системой Patriot, она верит в общие ценности, которые работают и сегодня.
Глава государства выразил официальные пожелания стратегическому партнеру по случаю национального праздника.
«Я желаю Америке счастливого 4 июля, президенту Америки и всем американцам - только успехов, а нам всем в мире, кто Америку ценит, - плодотворного сотрудничества», - подчеркнул Зеленский.
В конце своего обращения президент выразил уверенность, что в тесном взаимодействии свободные люди обязательно преодолеют зло и достигнут стабильного мира.