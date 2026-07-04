Россия стала использовать меньше «Шахедов» 4.07.2026, 20:58

Аналитик назвал возможную причину.

Количество дронов Shahed, которыми Россия атакует Украину, в последнее время начало снижаться. Этом может быть реакцией на повышение эффективности украинской ПВО, считает OSINT-исследователь Cyrus.

«Количество российских БПЛА снижается. Украинские меры противодействия, кажется, эффективны», - пишет аналитик, публикую инфографику с количеством задействованных дронов по дням.

Фото: x.com/Cyrusontherun

На графике видно, что после пика в начале июня, общая статистика пошла вниз.

Cyrus отмечает, что общее количество сбитых российских ударных БПЛА растет, а крупномасштабные атаки стали реже – интервал между ними теперь превышает две недели.

Фото: x.com/Cyrusontherun

Вместе с тем аналитик констатирует, что вместе со снижением количества использованных дронов во второй половине июня заметно просел и процент их перехвата украинской стороной.

Cyrus полагает, что это связано с наращиванием россиянами использование реактивных версий «Шахедов». Их пока мало, но их перехватить труднее.

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