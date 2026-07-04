Россия стала использовать меньше «Шахедов»
- 4.07.2026, 20:58
Аналитик назвал возможную причину.
Количество дронов Shahed, которыми Россия атакует Украину, в последнее время начало снижаться. Этом может быть реакцией на повышение эффективности украинской ПВО, считает OSINT-исследователь Cyrus.
«Количество российских БПЛА снижается. Украинские меры противодействия, кажется, эффективны», - пишет аналитик, публикую инфографику с количеством задействованных дронов по дням.
На графике видно, что после пика в начале июня, общая статистика пошла вниз.
Cyrus отмечает, что общее количество сбитых российских ударных БПЛА растет, а крупномасштабные атаки стали реже – интервал между ними теперь превышает две недели.
Вместе с тем аналитик констатирует, что вместе со снижением количества использованных дронов во второй половине июня заметно просел и процент их перехвата украинской стороной.
Cyrus полагает, что это связано с наращиванием россиянами использование реактивных версий «Шахедов». Их пока мало, но их перехватить труднее.